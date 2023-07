Una Palabra Oportuna No. 2683

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 22 de julio de 2023

Por: Mireya Escalante

Santa María Magdalena (Juan 20, 1-2. 11-18)

La palabra de hoy nos trae a Santa María Magdalena, me gusta llamarla así, porque es reivindicarla como gran mujer.

Fue entrañable amiga de Jesús y en palabras de Dolores Alexaindre, una discípula especial, porque ella a diferencia del resto de los discípulos no fue llamada, lo siguió porque entendió por su instinto, que no existe lugar en el mundo en la que ella pueda vivir si no es con Él.

Luego de haberlo acompañado en su martirio, va a visitarlo a su tumba ¿esperando embalsamar a un muerto? ¡El amor es así de loco!

Hay similitud con nuestras propias experiencias, buscamos, sin saber a ciencia cierta dónde o qué. Las lágrimas de nuestro dolor no nos dejan percibir la presencia del Señor.

A veces, como ella, peleamos con el jardinero porque confundidos no logramos reconocer a Jesús.

Hasta que sucedió, lo que alguna vez nos ha pasado, sentimos que nos llama por nuestro nombre, lo pronuncia y todo cambia.

No queda otra que decir ¡Maestro!, tirarse a sus pies, pero no para quedarse ahí, sino para poner ese amor en obras y empezar a proclamar su mensaje.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos