El politólogo Wilson Gallardo, concejal en el municipio San Fernando en el estado Apure, afirmó que no cree que el CNE interfiera en la elección primaria. Pero no descarta que sea el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que influya, por haber varios recursos presentados a los cuales en algún momento este ente deberá ofrecer una respuesta.

“El Gobierno tiene terror a la realización de la primaria y va a intentar por cualquier vía sabotearlas. De hecho, ya lo ha hecho con la inhabilitación de Machado, Capriles y Superlano”, apuntó en entrevista con el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.

El también dirigente de Fuerza Vecinal en Apure, expresó ya saben “a lo que nos enfrentamos”; por ello, las fuerza opositoras deben buscar la unidad.

A su juicio, la población venezolana está esperando un mensaje de parte del liderazgo político.

“Un buen mensaje sería reducir esa lista de candidatos y nos quedáramos con dos o tres que sean representativos y los presentemos al país. El país espera un mensaje de unidad y de que es posible derrotar a este Gobierno en unidad”, sostuvo el politólogo.

Gallardo recordó que las inhabilitaciones son ilegales desde el punto de vista constitucional, ya que la Constitución dice que se pierden los derechos civiles y políticos mediante una sentencia firme.

“Esas son inhabilitaciones administrativas con claro sesgo político”, señaló.

Negociación y sesgo

Por otra parte, realizó un análisis sobre la designación de los nuevos rectores de Consejo Nacional Electoral (CNE), concluyendo que hubo “negociación” con tinte “partidista”.

El análisis lo realizó basado en dos aristas: en primer lugar señaló que tuvo que haber una “negociación” para lograr el consenso.

En segundo término opinió que se cuenta con un CNE con un “sesgo” partidista, porque hay tres rectores miembros del partido de gobierno y dos rectores afectos a la oposición.

A pesar de esto, Gallardo insistió en que como ya hay un nuevo CNE, “ahora lo que resta es que tengan un mínimo de transparencia y condiciones para ir a un proceso electoral presidencial”.

En relación a las garantías electorales de cara a los próximos comicios, el experto aseguró que surgirán varios escenarios y que la oposición debe evitar la injerencia del Estado, además de exigir el levantamiento de las inhabilitaciones.

“Queríamos un CNE: ahí está. No es perfecto, pero en política las cosas perfectas no se dan. La política no es una ciencia exacta”, dijo.

