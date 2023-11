Empresa mexicana pondría en riesgo la producción tradicional en Huayacocotla

La producción agrícola en México está virando hacia la producción masiva y la operación de empresas pone en riesgo el sistema tradicional.

Una empresa privada busca hacer pozos profundos en Huayacocotla, Veracruz. La operación privada pone en riesgo el sistema agrícola tradicional de acuerdo con un reporte de Contacto Sur, un informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela.

La empresa Llanos de la Serpiente se está acercando a la comunidades de Huayacocotla para producir hortalizas, árboles frutales, chile y brócoli de manera industrial, con tecnología y en grandes cantidades.

La empresa asegura que tiene sus oficinas administrativas en Santa Fe en Ciudad de México. A pesar de que tiene ocho meses operando, las autoridades de los ejidos y de los municipios desconocen los trabajos que están realizando en estos territorios.

Producción “va a medias” con los campesinos

El representante de la empresa, César Pineda Godines, habló a radio Huayacocotla sobre las intenciones de la empresa.

“Nuestra empresa es una empresa agrícola que se dedica a hacer plantaciones comerciales con un sistema tradicional. Vamos a medias con los campesinos”, dijo Pineda.

Agregó que en sus proyectos los campesinos aportan sus tierras. En caso de que el campesino quiera trabajar sus tierras, se les paga su salario y si no quiere trabajar no se les obliga.

Reiteró que cuando llega el momento de la cosecha, el 50 % de la producción va para el campesino propietario.

El 50 % restante corresponde a la empresa según los acuerdos y la forma en que opera la empresa, recalcó Pineda.

Rubros que pretenden sembrar

César Pineda Godines también informó que la empresa está operando en San Josesito Acantilado. El lugar fue objeto de un estudio que permitió determinar que la zona es apropiada para la siembra de varios rubros.

Entre los rubros está la pera de agua y pera vos, ciruela moscaté, berris, fresa, zarza mora, arándanos y manzanas.

La producción agrícola en México ofrece altas posibilidades de éxito de estos rubros, insistió Pineda.

Sobre el pozo profundo

Pineda aseguró que la empresa realizó la búsqueda y selección de un lugar apropiado para la perforación mediante un estudio geoeléctrico.

En el proceso exploraron nueve sitios de los cuales solo uno resultó adecuado y es un espacio ubicado en San Josesito Acantilado en Huayacocotla, Veracruz. El estudio nos arrojó en 320 y 350 metros que se pueden utilizar para encontrar agua.

También aseguró que la empresa ha gestionado toda la permisología legal necesaria con las autoridades competentes. No obstante, reconoció que no han tenido un acercamiento con el ayuntamiento de huayacocotla pese a sus intentos.

Pineda aseguró que la competencia sobre las aguas profundas están bajo la competencia exclusiva de la Comisión de Aguas Nacionales.

“Siempre hemos sido respetuosos de las autoridades, pero en el caso de aguas nacionales la ley es muy clara y dice el ámbito de competencia de cada una de las autoridades”, comentó.

Pineda sostuvo que si la asamblea de los residentes de la zona de incidencia de las operaciones de la empresa se oponen, simplemente el proyecto no se ejecutará. “Si la asamblea no está de acuerdo no se hace”, sentenció.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.