Exigen reparación de máquina de radioterapia en San Juan

Un mes y tres días lleva dañada la máquina de radioterapia de la Unidad de Radioterapia Oncológica “Doctor Ramón Millán”, en San Juan de los Morros, Guárico, y los pacientes oncológicos exigen su pronta reparación, ya que su vida depende del funcionamiento de este equipo.

Noraima Zambrano, quien viene de la población de Villa de Cura, estado Aragua, y quien se encuentra en una lista de espera para realizarse las radioterapias, manifestó que el tiempo pasa y no han obtenido repuestas.

“Estoy en proceso de quimioterapia y necesito conjuntamente la radio. Estoy en lista de espera de marzo del año pasado, si la máquina venía funcionando, pero la máquina funciona y se para, la máquina necesita mantenimiento y ahorita actualmente tiene un mes parada”.

Zambrano señaló que no cuentan con recursos para costearse el tratamiento en una clínica privada donde los costos superan los cinco mil dólares. “si hay equipos operativos en la parte privada, pero yo no cuento con los medios económicos y mientras la máquina esté sin funcionamiento yo sigo acortando el tiempo de vida”.

Gastos por todos lados

Maryeves Rojas, quien es paciente oncológico de cáncer de cuello uterino, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que ella ya terminó sus dos ciclos de quimioterapias y ahora tiene que esperar para realizarse las radios y después las braquiterapias. Este último equipo va para un año que está inoperativo también.

“Lamentablemente no he podido cumplir mis radioterapias y mis braquiterapias porque no conseguimos que los equipos están dañados. Quiero pedir en nombre de todos los pacientes que estamos aquí en este centro asistencial al presidente Maduro, gobernador del estado Guárico, por favor abóquense al problema que está sucediendo aquí”.

“La mayoría de los pacientes no podemos pagar una sesión de braquiterapia privada porque a mí me dijeron que eran tres mil dólares una sesión de braquiterapia en una clínica, dinero con el cual no cuento y más los exámenes”, aseguró Rojas.

Silvia Ghisays, quien se traslada desde Maracay hasta San Juan para realizarse el tratamiento, señaló que tiene que gastar más de 200 dólares al mes para poder cumplir con las sesiones.

“Tengo que pagar los gastos de transporte porque todavía no soy de la tercera edad, tengo que pagar el pasaje completo y debo de pagar diez dólares en cada venida y de ida y sin trabajo cómo uno hace”.

Ghisays comentó que a esta unidad oncológica asisten pacientes de diferentes partes del país que tiene que cubrir su estadía y alimentación, aparte de los medicamentos.

“Hay pacientes que vienen de Puerto La Cruz, Tinaquillo, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal y de todo el país, siempre vienen a San Juan de los Morros, porque se enteran que es la única parte donde son aceptados”.

Cabe destacar que por medio de fuentes confiables se confirmó que ya existen reuniones para gestionar el repuesto de la máquina de radioterapia que está dañada y de ese modo poder sustituir la pieza y los pacientes puedan comenzar y otros culminar con los tratamientos, los cuales llevan un mes sin recibirlos.

Pacientes esperan repuesta inmediata/ Foto: Xiomara López /Radio Fe y Alegría Noticias

