Cinco comunidades de San Juan de los Morros tienen casi una semana sin agua

Cinco sectores cercanos al casco central de San Juan de los Morros, capital de Guárico, se encuentran sin servicio de agua potable desde hace más de seis días, sin que se conozca el motivo de la problemática.

Danellys Díaz, una de las afectadas, afirmó a Radio Fe y Alegría Noticias que la empresa Hidropáez cerró la llave de paso que suministra el servicio a las calles Mellado, Roscio, Miranda, Avenida José Félix Ribas y parte alta de Santa Rosa, mientras no dan repuesta a las denuncias que han formulado las familias a la empresa.

“Esa toma de agua está en el liceo José Félix Ribas y todas las personas que están conectadas de esa tubería pagaron por un servicio, y les quitaron mucho dinero. No fue 1 dólar o 2 dólares; fueron 80, 100 y hasta 200 dólares que les quitaron por esas tomas, para que esas personas que viven alrededor nunca les faltara el agua”, dijo.

Díaz señaló que la mayoría de las personas que habitan en los sectores afectados son adultos mayores, personas con discapacidad y niños que necesitan contar con el servicio para sus quehaceres diarios.

“Nadie nos da ninguna razón. Hemos ido a formular denuncias y hemos ido Hidropáez y nadie nos da la cara o nos dicen por qué causa, razón o motivo cerraron la toma. Nosotros pensamos que es un sabotaje y el presidente de Hidropáez no da la cara”, expresó.

Manifestó que esta problemática está pasando en la zona céntrica de la ciudad, donde cobran por el servicio y tienen que estar al día para evitar los cortes.

“Todos estamos prácticamente al día con los recibos de agua y todos los vecinos mensualmente vamos a Hidropáez a cancelar nuestros recibos”, remarcó.

La llave de paso tiene días cerrada. Foto: Cortesía.

Cabe destacar que en la comunidad Puerto Rico tienen semanas que no les llega el agua potable y cuando llega no tiene suficiente fuerza, lo cual hace que las familias que viven en la parte alta no puedan surtirse.

Por su parte, la comunidad Valle Verde y 14 de Marzo van para dos semanas que no reciben agua y han pedido apoyo a la empresa Hidropáez con un operativo de cisternas y la respuesta es que los camiones están en otros municipios del estado.

Esta problemática en el municipio Roscio, ha traído como consecuencia que las personas tengan que colapsar las tomas de aguas gratuitas, cargando bidones de agua para sus hogares o pagar a cisternas privados para contar con el servicio.

