Habitantes en la Guajira piden reforzar seguridad en la frontera durante temporada navideña

Llegando al último mes del año, los ciudadanos de la Guajira venezolana manifiestan sentirse inseguros frente a la delincuencia, sobre todo en la frontera con Colombia.

“Ahorita están atracando demasiado desde Guarero hasta acá en Paraguaipoa”, expresó María, una de las entrevistadas a Radio Fe y Alegría Noticias. “Demasiada inseguridad por los momentos (…) Ayer atracaron un carro de allá para acá, y en ese carro iba una de mis primas, y fue desvalijada por completo lo poquito que ella traía”.

Estos hechos encienden las alarmas de los ciudadanos de la frontera, quienes piden a las autoridades municipales mayor seguridad en esta temporada navideña.

Ante la pregunta de que sugiere a las autoridades, María respondió: “que se activen porque es necesario. Ahorita corremos mucho peligro con lo poquito que tenemos. Queremos ir a Maicao a comprar algo, pero no podemos por la inseguridad que hay aquí en Venezuela y en este territorio municipal de la Guajira. En la frontera ahorita hay muchos ladrones y no vemos la policía; no vemos nada. Cuando hay un atraco no hay nadie”.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias

