Jubilados y pensionados consignaron un documento ante la Defensoría del Pueblo en Valencia, Carabobo, para exigir sueldos y pensiones justas, trato digno y cumplimiento de sus derechos.

Maritza Sifontes, enfermera y delegada principal de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela para Carabobo, indicó que la pensión de 130 bolívares es insuficiente para cubrir los gastos básicos del día a día, lo que se traduce en una violación del derecho a la alimentación y la salud.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Cendas, la Canasta Alimentaria Familiar en julio de 2023 se ubicó en 502,27 dólares.

“Los jubilados y pensionados están siendo maltratados al recibir una pensión de 130 bolívares que no alcanza para comprar un cartón de huevo”, expresó Sifontes.

Asimismo, manifestó que hace seis años se les suspendió el pago de la pensión a los adultos mayores que se fueron de Venezuela, por lo que exigió se les restituya el beneficio.

“A estos jubilados que se fueron del país, no les cancelan sus pensiones porque fueron retiradas por decreto presidencial. Estas pensiones de 130 bolívares le pertenecen a cada uno de ellos y de nosotros porque nos los hemos ganado por más de 30 y 40 años de servicio y por las más de 752 semanas cotizadas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”, afirmó.

No funciona la línea de la tercera edad

Por otra parte, la delegada principal de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela para Carabobo denunció que la línea telefónica 0800 Tercera Edad, habilitada el pasado mes de junio por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, no estaría dando respuesta oportuna a las solicitudes de los adultos mayores.

“Señor Fiscal, ese número no funciona. Personalmente he estado días enteros, noches, tratando de comunicarme y siempre suena ocupado. No sé si lo descolgaron porque ya están cansados y se convirtió en el muro de los lamentos”.

La vocera hizo un llamado al Gobierno nacional a atender las denuncias y garantizar los derechos de los adultos mayores.

