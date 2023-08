Más de 200 pandillas criminales se disputarían el control en Haití

Más de 200 organizaciones criminales intentan hacerse con el control de Haití a través de la violencia según el informe de la organización Human Rights Watch (HRW) de agosto de 2023.

Asesinatos, violaciones de todo tipo, desapariciones, secuestros, desplazamiento forzoso y todo lo que implica violencia y descontrol es parte del panorama de Haití.

Ante este escenario, Human Rights Watch llamó de manera urgente y desesperada una intervención militar conjunta en Haití para frenar tantos abominables crímenes.

La exigencia de la Oficina de HRW ocurre luego de la solicitud hecha por el Gobierno de Haití en septiembre de 2023.

Las pandillas superan con creces el número de funcionarios policiales que están mermadas en número y capacidad operativa.

“Mientras más esperemos y no tengamos esta respuesta, veremos más haitianos asesinados, violados y secuestrados y más personas sufriendo sin tener lo suficiente para comer”, sostuvo Ida Sawyer, directora de crisis y conflicto de HRW, que visitó el país para compilar un informe sobre la profunda crisis de inseguridad.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos quedó en presentar una resolución a inicios de agosto, pero tal acción no ha ocurrido.

En todo caso, si finalmente Estados Unidos emite tal resolución, Kenia lideraría una fuerza policial multinacional para luchar contra las pandillas en Haití. También es importante destacar que si Estados Unidos emite la resolución, antes de activar la fuerza, el documento debe pasar el filtro de la Asamblea de las Naciones Unidas, quien finalmente emitirá su aprobación o no.

“El mensaje principal que queremos transmitir es que el pueblo haitiano necesita apoyo ahora (…) Escuchamos una y otra vez que la situación es peor ahora en Haití de lo que ha sido en cualquier momento que la gente pueda recordar”, remarcó Sawyer.

NEW: Killings, kidnappings, and sexual violence by criminal groups in and around Haiti’s capital, Port-au-Prince, have surged since the start of 2023.



This crisis compounds an already dire humanitarian situation. https://t.co/VbPEsUPjsV pic.twitter.com/B1PFhJb4lS