ROAE sugiere que cronograma electoral debe estar acorde a las negociaciones

Robinson Rivas, miembro de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE), afirmó que el cronograma electoral es competencia exclusiva del Poder Electoral. Esto, a propósito de que la Asamblea Nacional inició un proceso de consultas para sugerir el cronograma electoral de las elecciones presidenciales a realizarse este 2024.

Sin embargo, Rivas indicó que eso no quiere decir que el Poder Legislativo no pueda desarrollar esa iniciativa, ya que cualquier grupo de venezolanos está en capacidad de reunirse para hablar del tema electoral.

Cronograma electoral debe ir en la línea de los acuerdos

“Esa convocatoria es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral y preferiblemente debería estar en concordancia con lo que se haya discutido en los Acuerdos de Barbados y anteriormente en México, para que sea una convocatoria inclusiva y más democrática”, dijo en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.

Rivas indicó que la ROAE, aunque no los invitaron a la consulta promovida por la AN a la que asistieron 29 representantes de organizaciones políticas y 9 precandidatos, estará vigilante de dicho proceso.

“Desde el Observatorio estamos muy vigilantes de este proceso porque, si bien no tiene la formalidad de una convocatoria hecha por el Consejo Nacional Electoral, también entendemos que la AN es un poder del Estado y que en la política, todas estas cosas suman. Nosotros no nos hemos pronunciado al respecto, ni tampoco hemos sido invitados, pero estamos a la expectativa de lo que vaya a ocurrir”, dijo Rivas.

Registro electoral, una tarea pendiente

Robinson Rivas señaló que, si bien el Registro Electoral es permanente y se mantiene abierto a toda la ciudadanía, solo se realiza desde las sedes principales del CNE, lo que lo hace aún inaccesible para muchas personas.

“Nuestra solicitud es que se aumente el número de puntos o se hagan operativos que permitan que más personas puedan acceder”, dijo. Recordó que en años anteriores se ejecutaban jornadas desde las universidades o puntos estratégicos que facilitaban la inscripción.

Rivas reiteró que la realidad es que el Registro Electoral está abierto y funcionando, pero solo en las oficinas centrales de cada estado del país. “Por ejemplo, una persona de Caracas, Bolívar o Zulia solo se puede inscribir si va a la oficina del Registro Electoral y sabemos que eso es imposible para millones de personas”, apuntó.

Condiciones electorales

Para Robinson Rivas, el proceso electoral no solo se trata de la elección en sí misma. Aseguró que existe la necesidad de que haya un diálogo inclusivo que permita que todos los factores políticos puedan inscribir a los candidatos de su preferencia.

Recordó que situaciones como la del estado Barinas, donde un candidato proclamaron a un candidato inhabilitado, “no pueden ocurrir”. “Las inhabilitaciones políticas no pueden ocurrir”, enfatizó.

Por último, Rivas mencionó que el factor del Registro Electoral y el voto en el exterior es un factor que también incide, debido a la elevadísima población venezolana que vive fuera del país y que incluso no tiene garantizado su derecho al voto.

“No solo se trata de fijar una fecha de elecciones, sino de garantizar que la gente pueda inscribirse, ir a los centros de inscripción y hacer una campaña justa y equitativa”, concluyó.

