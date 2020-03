Surtirán de gasolina a pacientes renales de Monagas

En medio de la contingencia por la cuarentena social y la propagación de la COVID-19, pacientes con insuficiencia renal de Monagas serán beneficiados.

La gobernadora Yelitze Santaella exhortó a los pacientes a buscar su salvo conducto con las autoridades de la Zona de Defensa Integral.

Destacó que “en los municipios debe hacerlo con el alcalde o alcaldesa y el equipo de la Fuerzas Armadas que está allí”, independientemente de la ciudad a la que deban desplazarse para poder cumplir con sus tratamientos.

“El que no se dializa, se contamina. No lo va a matar el COVID-19 sino por no dializarse, por eso estamos tomando todas esas medidas”, apuntó la mandataria regional.

También informó que los pacientes que no cuentan con vehículo propio para movilizarse, pueden acudir a los efectivos de Protección Civil, Bomberos y Administración de Desastres para que les presten el apoyo.