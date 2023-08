Trabajadores de CVG Bauxilum denuncian incumplimiento con la cláusula educativa del contrato colectivo

Este 01 de agosto, trabajadores de CVG Bauxilum protestaron en las adyacencias de la estatal para denunciar el incumplimiento de la cláusula 25 de su contratación colectiva, referente al aporte educativo.

En este sentido, aseveraron que la empresa viene incumpliendo con el beneficio desde principios de 2022.

El aporte educativo es un beneficio obliga a las empresas a pagar el 100 % de las colegiaturas de los hijos del personal que asistan a instituciones privadas; sin embargo, la compañía ha reducido el aporte a la entrega de 55 dólares por trabajador sin importar la cantidad de hijos ni el costo de la matrícula escolar.

“Mi hija tiene 13 años y estudia en un colegio privado. Esta situación me afecta gravemente. He tenido que sacrificar mi alimentación, he sacado recursos de mi bolsillo para completar el pago que es de 65 dólares. La empresa aporta solo 55 dólares. Gracias a Dios tengo una sola hija, pero hay gente que tiene hasta 3 hijos. Tienen que vender hasta sus bienes para cubrir la educación de sus hijos. Ya basta de tanta violación”, declaró un trabajador de Bauxilum.

Trabajadores de la CVG Bauxilum exigen pago del 100 %

La protesta ocurrió en el portón I de la empresa a donde los manifestantes se presentaron con carteles que rezaban “exigimos 100 % del pago” y que pegaron en la entrada de la compañía.

Emilio Lezama, trabajador con 25 años de trayectoria en Bauxilum, manifestó su temor por la prosecución escolar de su hija en una universidad privada, puesto que su salario no le permite costear su quinto semestre.

“Hacemos el clamor de justicia a la junta interventora. Estamos viviendo una situación difícil con nuestros hijos. Mi hija abandonó el tercer semestre en una universidad pública por falta de profesores. Se inscribió en un plantel privado y este año va para su quinto semestre. ¿De qué manera hago yo si la administración de Bauxilum no cumple?”, alegó Lezama.

Sin capacidad ni infraestructura en planteles públicos

Los trabajadores enfatizaron en que, a pesar de que están en su derecho de elegir el plantel de su preferencia, la permanencia de sus hijos en colegios privados se ha convertido en una necesidad. Esto debido a que las escuelas públicas tienen múltiples problemas como la deserción de educadores y la falta de cupos.

En un estudio desarrollado por el Observatorio de Educación de Fundaredes se reportó que el 60 % de las instituciones educativas en estados fronterizos, incluido Bolívar, presentan graves situaciones de infraestructura.

“Las escuelas no se dan abasto. Hay muchos niños buscando cupos. Hay trabajadores que han investigado y no hay capacidad ni cupo para recibir a nuestros hijos”, acotó uno de los manifestantes.

En este sentido, la secretaria general del Colegio de Profesores de Caroní, Aída González, destacó que casi el 65 % de los educadores del estado están desincorporados de sus labores debido a los bajos salarios.

Recientemente, la Corporación Venezolana de Guayana anunció el inicio de un censo escolar para otorgar cupos a hijos de trabajadores en instituciones públicas. Sobre esto, manifestantes alegaron que no es una solución: «Exigimos el cumplimiento de la cláusula, no estamos inventando nada, eso está escrito y es nuestro derecho».

