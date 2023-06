Una Palabra Oportuna 2605

Un espacio para caminar con Jesús



Oración de la mañana

Sábado 01 de julio de 2023

Por: Mireya Escalante



Ser instrumentos. (Mateo 8,5-17)



Esa fe del Centurión era inquebrantable, sabía que Jesús curaría a su criado, aunque no fuera judío, ni estuviera esperando un Mesías.

Tenemos que pedir esa fe, confiar en que el Señor carga con nuestras enfermedades.

Estar seguros de eso, es la mejor de las noticias. Pero ¿Cómo podemos transmitirla, cómo sembrar esa esperanza, por ejemplo a los que reciben su comida en la plaza?



El domingo pasado, los vi literalmente maltratados, no como se suele decir golpeados por la vida, que lo están. Uno por una baja de tensión se había caído golpeándose muy fuerte la cara, otro tenía una fractura de mandíbula porque lo habían robado, otra tiene cáncer y empieza a sentir las consecuencias.



Esos dolores, no son para un operativo de salud, requieren un lugar, un baño limpio, una mano amiga que consuele…

El Señor nos necesita para ser sus instrumentos, sus manos y sus pies, Él no puede solo, para cargar con tantas dolencias.

Como el soldado, digamos: Señor no soy digna, digno, de que entres en mi casa, pero si lo haces, sé que nos multiplicaremos para aliviar el dolor del otro y sembrar esperanza.



Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos