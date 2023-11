Una Palabra Oportuna 2867

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Lunes 06 de noviembre de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Mayurel

Cafecito de la esperanza en domingo. Oramos por la paz en el mundo.

Darse a los demás sin esperar nada a cambio

Señor Jesús, nos unimos en oración desde nuestro café, junto al Papa Francisco y miles de niños del mundo que se encuentran para orar, reflexionar y dialogar sobre la fraternidad, el respeto a la persona y la creación….La importancia de soñar en grande, de soñar con la paz.

El verdadero sentido de la generosidad es darse a los demás sin esperar nada a cambio. “Cuando des una comida, no llames a tus amigos, hermanos, parientes, vecinos ricos; no sea que ellos te inviten a su vez, y tengas ya tu recompensa». El fundamento del buen trato con nuestros semejantes es buscar Tu gloria, y el único premio el Cielo…»cuando des un banquete, llama a los pobres, lisiados, cojos, ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, te recompensarán en la resurrección de los justos”.

Invitas a darnos incondicionalmente a todos, movidos solamente por el amor a Ti y al prójimo. “Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente”. Nos ayudas a entender que, si compartimos generosamente, sin esperar nada nos pagarás con el gozo de ser tus hijos predilectos. “Amen a sus enemigos; hagan el bien, presten sin esperar; su recompensa ser hijos del Altísimo.

Pidamos a la Virgen la generosidad de saber huir del egoísmo que nos empobrece y daña. Los niños nos enseñan que nos necesitamos. Que aprendamos de estos verdaderos maestros. Danos Tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.