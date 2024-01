Una Palabra Oportuna 2986

Un espacio para caminar con Jesús

Jueves 04 de enero de 2024

Por: H. Elena Azofra

Vengan y vean

Para un encuentro con el Señor, primero

respira hondo, serena tus emociones y después lee con fe el Evangelio:

«En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscan?».

Ellos le contestaron: «Maestro, ¿dónde vives?».

Él les dijo: «Vengan y vean».

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día; era como la hora décima».

Respira hondo de nuevo. Considera:

Juan descubre a Jesús como referente de vida y lo señala para que otros le conozcan, con sinceridad, claridad y desprendimiento.

La señal y las palabras de Juan animan a que otros sigan a Jesús.

Jesús invita a acercarse a conocerle y conocer su estilo de vida.

Los que le buscan y conocen, quedan convencidos.

Haz silencio profundo y orante.

Hoy AGRADECE por las personas que a lo largo de tu vida te han señalado el camino de la fe y del discipulado.

Agradece también por haberte acercado a Jesús, conocerle íntimamente y, sobre todo, por su invitación a seguirle.

¡Señor, he ido, he visto… y me quedo contigo!

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.