Una Palabra Oportuna No. 1489

Oración de la mañana. Miércoles 22 de diciembre de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en tiempo de Adviento

Señor Jesús, quiero alabarte y glorificarte por todo lo que me has dado a lo largo de mi vida. Y quiero hacerlo con el espíritu que lo hizo María: desde la humildad, la pobreza, y su gran amor. Su actitud interior de escucha, la hace capaz de leer su propia historia, reconociendo con humildad que es Dios el que actúa. En la visita a su pariente Isabel, proclama una oración de alabanza y de alegría, de celebración de la gracia divina que ha llenado su corazón y su vida, haciéndola la Madre del Señor, es el cántico del Magnificat, no ve solo lo que Dios ha hecho en ella, sino también lo que hizo y hace continuamente en la historia de la humanidad.

Te pedimos «que en cada uno esté el espíritu de María para alabarte». Faltando pocos días para finalizar este año quiero ofrecerte, “el incienso de la tarde”. Hoy, siguiendo el ejemplo de tu madre, quiero aprender a ver con el corazón lo que los ojos y la mente por sí solos no logran percibir. Tu encarnación es un don tan grande que solo con la fe puedo acogerlo, aun sin comprenderlo. Gracias por salir a mi encuentro en esta oración, fortaleciendo así mi fe en el inmenso e inmerecido amor que me tienes.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. Ven no tardes tanto. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.