Una Palabra Oportuna No. 1847

Oración de la mañana. Sábado 18 de junio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, en nuestro café de esta mañana nos invitas a tener una mirada contemplativa de la creación. ¡Mirad los lirios del campo! Son una verdadera maravilla. Nuestra vista se recrea con sus colores tan bellos y nuestro cuerpo con sus perfumes tan exquisitos, todo un regalo de tus manos creadoras. ¿Cómo crecen los lirios? No necesitan la presencia de alguien que los empuje hacia arriba. Tan solo tu presencia silenciosa de Padre que, en el momento oportuno, envía el sol, el aire, y la lluvia, es decir, tus caricias de Padre.

También te recreas en la contemplación de la Naturaleza y de la humanidad, tu obra suprema. ¡Qué hermoso es saber que no te olvidas de nosotros! ¡De ninguno de nosotros! Con nombre y apellido. Nos amas, que certeza tan maravillosa. Te extasías ante un hombre libre, que no está dividido por dentro con fuerzas extrañas que le esclavizan y no le dejan ser persona. Gozas contemplando a una persona que ha puesto todo su corazón en Dios, nuestro Padre Bueno, que ha creado todo por amor. Aumenta en nosotros la capacidad de contemplar.

Que nuestra mirada ante la creación y ante las personas sea profunda. Que descubramos la huella que Dios ha dejado en las obras de sus manos. Y que, a través de ellas te encontremos. Nos quedamos en oración de alabanza para bendecirte y darte gracias. Que maravilloso es entregar la vida a Dios y a los hermanos, sin pensar en otra recompensa que el agradarte en todo.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.