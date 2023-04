Una Palabra Oportuna No. 2436

Un espacio para caminar con Jesús

Espiritualidad. Viernes 07 de abril de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

Dios siempre está dispuesto a perdonar

La cruz no nos revela un Dios violento, justiciero que exigió el sufrimiento y sangre de su hijo para calmar su cólera y perdonar nuestros pecados, si no que nos muestra a un Dios maternal, al servicio de la vida, que se identifica siempre con las víctimas no con los verdugos, que está con los que padecen el sufrimiento no con los que lo causan.

No está nunca con los explotadores, los corruptos, los violentos sino con los oprimidos, los explotados, los migrantes y desplazados, los que sufren la persecución y la violencia. Un Dios pacífico, siempre dispuesto a servir y perdonar.

La cruz nos manifiesta la ternura de Dios, que ha querido compartir nuestra vida y nuestra muerte, incluso en las situaciones más terribles. La muerte en Cruz fue una consecuencia lógica del modo amoroso en que Jesús vivió su vida, fiel a su misión hasta el extremo.

Dios no puede evitar la crucifixión pues para ello debería destruir la libertad de los hombres y negarse a sí mismo como amor. Jesús en la cruz calla, silencio que es respeto a quienes lo desprecian, comprensión de su ceguera y sobre todo compasión y amor.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.