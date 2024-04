Varios candidatos declinan a favor de Luis Martínez

A pocas horas del cierre del proceso de sustitución de candidaturas para las presidenciales, varios candidatos declinaron en favor de Luis Martínez, representante de la tarjeta de Acción Democrática liderado por Bernabé Gutiérrez.

El llamado AD -intervenido por el TSJ- mantiene la candidatura de Luis Eduardo Martínez, quién recibió el apoyo de los excandidatos Juan Carlos Alvarado y Luis Ratti.

Entre tanto, el candidato Claudio Fermín sigue con su candidatura presidencial. El representante del partido Soluciones para Venezuela aseguró en su cuenta de X que su “candidatura es firme”.

También cuestionó al periodista Vladimir Villegas, quién publicó este lunes 22 de abril que Fermín declinaría su candidatura en favor de Luis Eduardo Martínez.

Para @claudioefermin : Estimado Claudio. Fallé al no llamarte para verificar la información sobre tu apoyo a Luis Eduardo Martínez . Fuentes calificadas me lo confiaron y lo publiqué . Tú me señalas de “relacionista”para menoscabar mi integridad como periodista y persona .