Declaran estado de emergencia en Nueva York por inundaciones

La gobernadora de la ciudad de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el “estado de emergencia” para Nueva York, Long Island, al este de la megaciudad, y el valle de Hudson, en Estados Unidos.

Las intensas lluvias del viernes 29 de septiembre provocaron que varias zonas metropolitanas de la ciudad quedaran bajo el agua. En algunas zonas, la inundación superó los 18 centímetros de altura.

De acuerdo con una publicación del portal Noticias 24, las inundaciones ocasionaron severas fallas en el servicio del metro, los conductores de los carros se quedaron atascados en avenidas, calles y autopistas. La intensa lluvia del viernes inundó sótanos y provocó el cierre de una terminal del aeropuerto LaGuardia.

En el aeropuerto internacional John F. Kennedy el nivel del agua alcanzó los 20 centímetros y obligó a paralizar algunos vuelos.

“Estaba muy preocupada. Era demasiado peligroso salir. Afuera era como un lago, como un océano”, dijo Joy Wong, habitante de Woodside, Queens, reseñó el medio.

De acuerdo con las imágenes que difundió la prensa internacional y usuarios de las redes sociales, la ciudad vivió momentos de caos total pues los estacionamientos quedaron inundados, unas 30 líneas de metro paralizadas y 420 paradas del transporte masivo resultaron afectadas.

En las calles flotaron varios vehículos, mientras algunas personas quedaron atrapadas en lugares cerrados o sin acceso a un sitio seguro.

En ese sentido, el mayor cuestionamiento de los neoyorquinos apunta hacia la lentitud de reacción por parte del gobierno al no medir el peligro de la tormenta, pues permitieron que las escuelas siguieran abiertas, inacción que comprometió la seguridad de los niños.

“Los acontecimientos de esta mañana demostraron de manera flagrante que la ciudad y el estado de Nueva York deben mejorar su comunicación con los neoyorquinos cuando suceden fenómenos climáticos extremos y antes que se produzcan”, dijo el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

So scary, New York City is flooding! The governor has declared a state of emergency. Climate change will only continue to make this worse pic.twitter.com/bqN16XlDoW