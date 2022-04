Dignidad, desnutrición y pequeños esclavos

La crisis universitaria mostró su rostro más genuino en la Simón Bolívar esta semana, también la crisis hospitalaria. En Miraflores se instaló otra mesa de diálogo con mayoritaria aspiración de cambio. El pueblo Yanomami otra vez está en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la desnutrición no da tregua a los chamitos. Este es el resumen de la semana:

La estudiante que se hizo hito

Cuando pasen un montón de años -probablemente-, los textos escolares pongan la foto de Gabriela Álvarez, una aspirante a grado que en medio de la ceremonia lanzó una proclama de realidad que hizo levantar a las cuestionadas «autoridades universitarias». Su discurso se viralizó porque fue un baño de realidad, la chama le puso rostro a la crisis universitaria.

Gabriela Álvarez ahora es arquitecto, recibió su diploma en un acto privado, como si la clandestinidad fuera el remedio para los problemas que viven los estudiantes y las universidades. Ella dijo: «nos enfrentamos a una realidad aplastante, a una institución en decadencia, a una puesta en duda del futuro de nuestra casa de estudio. Por si fuera poco, habría que añadir la falta de ética, liderazgo y misticismo por parte de nuestras autoridades rectorales ante hechos recientes».

Foto: Twitter

En ese instante, esa joven pudo estar en un auditórium de la Universidad de Oriente, en la Upel, en la Universidad del Zulia, en la Ucla o en la la Universidad de Carabobo, en cualquiera de las autónomas que hoy sobreviven a la precariedad y al desprecio por el saber, libre y democrático.

Sangre contaminada

La crisis sanitaria y hospitalaria no persona. A ocho pacientes renales de Barquisimeto les diagnosticaron hepatitis C en el mes de enero, después de ponerse sangre contaminada; en los hospitales públicos no se estaban realizando las pruebas de serología a la sangre de los donantes. Si no es por las máquinas dañadas, ahora es por la sangre contaminada. ¿Quién los salva?

Igualmente, en el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, denunció a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el gobierno nacional “no se ocupa” del funcionamiento de los hospitales. Denunció que el 90% de los hospitales en el país está sin servicio de agua potable.

Sin plantas auxiliares

Los 301 hospitales públicos de Venezuela deberían tener energía alternativa, pero la realidad es otra, advirtió el médico, los apagones ponen en peligro la vida en los centros médicos asistenciales.

Foro Cívico y Nicolás Maduro

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con representantes de la sociedad civil. El primer encuentro se realizó el 5 de abril y allí se habría acordado trabajar en varias áreas para abordar elementos del contexto político y social en Venezuela. Durante la reunión plantearon una reforma del sistema judicial y que la oposición y el gobierno de Maduro retomen el diálogo interrumpido en México.

El Foro Cívico participó en dos sesiones de trabajo con el Presidente y se esperan resultados que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, o al menos el acceso a servicios básicos.

Aunque no se conocen detalles precisos de los temas que se conversaron en la reunión, trascendió que la alimentación, economía y el salario componen los ejes más importantes.

Un conjunto de ciudadanos aceptamos hoy la invitación a dialogar con @NicolasMaduro @jorgerpsuv @ConCiliaFlores y @nicmaduroguerra. En el encuentro consignamos este documento que resume nuestras intervenciones en la reunión pic.twitter.com/9wA0UvbCdF — Ricardo Cusanno (@RicardoCusanno) April 6, 2022

¿Frontera mortal?

Según la organización Fundaredes, durante el tercer mes del año registró un total de 71 homicidios, 24 desapariciones y 23 enfrentamientos en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón.

Fundaredes señaló que el estado Zulia fue la región más violenta (33 asesinatos), en su mayoría ocurridos en los municipios de La Cañada de Urdaneta y San Francisco, situación que genera una «desprotección a productores, comerciantes y demás habitantes del estado».

Según los datos de la organización, hubo un aumento en los homicidios de al menos un 14,3% con respecto a marzo de 2021. Adicionalmente, la organización registró 16 enfrentamientos armados entre cuerpos de seguridad, personas vinculadas a grupos criminales y 2 desapariciones.

Yanomamis en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el asesinato de cuatro indígenas yanomamis ocurrido el 20 de marzo de este año en Parima B, estado Amazonas.

En un documento difundido este viernes 8 de abril, el organismo exigió al gobierno de Nicolás Maduro investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables de este hecho.

También exigió al Estado venezolano una «reparación culturalmente adecuada». La CIDH expresó que la región amazónica, lugar de residencia de los yanomamis, existen «altos niveles de violencia con riesgos específicos para los pueblos indígenas».

No es la primera vez que un organismo internacional se pronuncia sobre el asesinato de indígenas del pueblo Yanomami. Ya lo hicieron tras la masacre de 1993, conocida como La Masacre de Haximu.

Foto: Archivo.

El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, aseguró que las denuncias del pueblo Yanomami «no quedarán en el vacío»

«Acompañamos a sus líderes hasta las máximas instancias del gobierno nacional, para que pudieran ser escuchados, y de ahí nos fuimos directo a Parima B donde estuve ocho días», aseguró el mandatario regional del estado Amazonas.

Entre tanto, María Teresa Quispe, representante del Grupo del Trabajo Socioambiental de la Amazonia Wataniba, afirmó que sucesos como el de Parima B, con los cuatro yanomamis fallecidos, demuestra que existe una falta de políticas públicas en el país.

Pequeños esclavos

Los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), develaron que las bandas armadas de Caracas reclutan chamitos para formarlos como criminales en toda línea. De acuerdo con Carlos Trapani, Coordinador del centro, el reclutamiento de niños es considerado como esclavitud moderna, o trata de personas.

Trapani detalló que desde octubre del 2021, un grupo multidisciplinario de abogados, periodistas, psicólogos y educadores se reunieron para recolectar las prácticas «de reclutamiento a niños aplicados por las mega bandas de la Cota 905, el Cementerio y la Vega en la ciudad de Caracas».

La desnutrición infantil no da tregua

¿Qué pasó con el dinero destinado por organizaciones nacionales e internacionales para salvar de la desnutrición a los niños en Venezuela?, ¿Por qué siguen detectándose casos de malnutrición y desnutrición si la economía está recuperándose y se acabó la hiperinflación, según el gobierno nacional?

Según la organización social de la Iglesia Católica, Cáritas de Venezuela, por ejemplo, la desnutrición severa en la población infantil está por encima del 13% de los niños abordados.

Foto: Caritas Venezuela

Por otra parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró 1.179 casos de desnutrición severa en niños menores de cinco años. Tanto los números de la OCHA como de Cáritas de Venezuela son parte de las estadísticas que corresponden a enero y febrero de 2022.

¿Vamos por el camino de hacer eterna la Emergencia Humanitaria Compleja?

La salud mental es una necesidad básica

Cuando la crisis económica, política y social toca la puerta de un hogar y se convierte en hambre, incertidumbre o persecución, la salud mental de la ciudadanía se pone en riesgo.

La psicóloga de la fundación Rehabilitarte, Fabiola Rojas, quien advirtió que en el país hay una alta población de personas vulnerables que necesitan acompañamiento psicológico.

Esto fue comprobado por Rehabilitarte en un informe de abril de 2021, en el que se documentó que el 59,49 % de los zulianos consultados experimentaron sentimientos de tristeza o desesperanza de forma frecuente, con mayor incidencia en el caso de los adultos jóvenes.

El 46,43 % de los encuestados manifestó que no puede con las demandas de la vida diaria, mientras que el 14,40 % dijo que no disfruta en lo absoluto su vida.

«La penitencia» el último reto absurdo

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó el jueves 7 de abril que fueron detenidas cuatro personas por practicar el reto sexual «La Penitencia» y suministrar droga a una adolescente. El hecho sucedió en Ureña, estado Táchira.

Todo inició cuando funcionarios del Cicpc recibieron una denuncia de la directora de una institución educativa donde una menor de edad contó que le dieron una «sustancia» en un refresco que tomó, luego ingirió y se mareó.

Según Rico, en ese momento comenzaron a tocar el cuerpo de la adolescente y «sin su consentimiento la llevaron a otro salón, donde la forzaron a tal acto».

Ucrania, Perú, Saab y extorsiones

En el rompecabezas informativo de esta semana no se pueden encuadrar las palabras del intertítulo, pero sí es necesario describir que la invasión a Ucrania sigue y las atrocidades cometidas por el ejército ruso llevaron al Consejo de Seguridad de la ONU a suspender a Rusia.

A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

Por otro lado, en Perú se tambalea el gobierno de Pedro Castillo. Después de una semana de protestas y largas comparecencias en El Congreso, sigue en la silla presidencial, pero no se sabe por cuánto tiempo.

Hace dos días declaró Estado de Emergencia por 30 días para tratar de parar las protestas y el descontento de quienes pueden dejarlo sin la banda presidencial.

¿Hasta dónde llega el caso Saab?

Esta semana fueron detenidas dos tías de la esposa de Álex Saab, Camilla Fabri, según el diario italiano Corriere della Sera. Las mujeres fueron identificadas como Arianna Fiore y Patrizia Fiore, de 47 y 45 años de edad respectivamente.

De acuerdo con este portal, las tías de Camilla Fabri fueron detenidas tras una investigación por lavado de dinero. Ambas tienen medidas de arresto domiciliario.

Agricultores y ganaderos en la mira

El presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes (Unagandes), Antonio Escalona, alertó que la producción agropecuaria cayó más del 90%, debido a la delincuencia.

Según denunció Escalona a Radio Fe y Alegría Noticias, dentro del eje Panamericano en los estados andinos, el 25 % de las unidades de producción están afectadas.

El motivo principal de la caída de la producción de plátano y cambures, otros productos de producción menor y la ganadería es la actividad delictiva de grupos organizados que extorsionan, invaden, roban, secuestran y amedrantan a los ganaderos y sus trabajadores.

La última semana nos deja con evidencias irrefutables de la vigencia de la Emergencia Humanitaria Compleja. Un país que no alcanza lo básico, no puede estar arreglado. Viene la Semana Santa y con ella, una vez más, la aspiración de resucitar al país.