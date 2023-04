“El agresor apuntó con su arma a la enfermera que tenía que buscarle los insumos”

La presidenta del Colegio de Enfermería de Valle de la Pascua, Nayibe Padilla, se pronunció por la agresión fue sufrió una colega de parte de un funcionario policial durante su guardia el pasado 8 de abril en el municipio El Socorro, del estado Guárico.

“La situación de la enfermera que trabaja en el municipio El Socorro, en el CDI Luis Razzetti, la cual lleva por nombre Adriana Vásquez, es que fue agredida por un funcionario de la Policía Nacional el día sábado durante su turno de guardia. El agresor llegó lesionado a consecuencia de un choque de su moto contra otro vehículo”, explicó.

Padilla manifestó que la enfermera no tiene la culpa de que en las instituciones públicas de salud no se cuente con los recursos necesarios para atender este tipo de emergencia.

“El agresor en vista de que no fue atendido inmediatamente porque no había guantes, no había inyectadoras y nada por el estilo para poderlo atender, apuntó con su arma de reglamento a la enfermera que tenía que buscarle los insumos para hacer atendido”, relató.

La gremialista señaló que el personal de guardia observó la situación y salieron a buscar lo que exigía el funcionario para que dejara de agredir a la enfermera.

“A raíz de esto ella pidió auxilio al personal que estaba junto con ella. Sin embargo ellos al ver la agresión que se estaba presentando, salieron del sitio donde estaba haciendo agredida la enfermera”, contó.

Padilla rechazó este tipo de situación que se presentó en este centro de salud, pues su colega corrió el riesgo de salir hasta muerta del sitio por la actitud tomada por el policía.

“El Colegio de Enfermería repudia este tipo de actos que son realizados contra el personal de enfermería, tomando en cuenta que nosotros somos un gremio que sigue desarrollando todas sus funciones a pesar de toda la situación país y de las limitaciones que tenemos con respectos a la falta de insumos. Respaldamos un 100% a esta colega y a todos esos colegas que son sometidos a este tipo de agresiones”, aseguró Padilla.

#10Abr Gremio de Enfermería de Valle de la Pascua #Guarico rechaza la agresión sufrida por una colega en un CDI en la población del Socorro durante su guardia @radiofeyalegria pic.twitter.com/NrwTQD7r9l — Xiomara López (@xiomaralperozo) April 10, 2023

Policías detenidos

Según el medio digital NotiGuárico, dos funcionarios activos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quedaron detenidos por los delitos de trato cruel, amenaza de muerte, maltrato físico y uso indebido de arma orgánica.

El procedimiento fue realizado el domingo en la noche por funcionarios de la Dirección de inteligencia Policial (DIP) de Valle de la Pascua, luego de recibir la denuncia. Los detenidos quedaron identificado como: Jonathan González (29) y Félix Mirabal (25).

El portal también reseña que los funcionarios andaban bajos los efectos de alcohol cuando agredieron a la enfermera.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia, quien continuará con las investigaciones.

