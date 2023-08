Desde que la jugadora española Jennifer Hermoso publicó su comunicado fijando posición ante lo ocurrido el pasado 20 de agosto con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), varios jugadores, equipos y ligas han expresado su apoyo.

El director técnico de la selección femenina de España, Jorge Vilda, calificó lo hecho por Rubiales como un “comportamiento impropio”. “Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales, ha realizado y que él mismo ha reconocido”, expuso en un comunicado que reseñó la prensa española este sábado.

Hermoso, además de jugar en la selección nacional de su país, también es parte del club Pachucha de la Liga Femenina de México. A su regreso al país azteca, su equipo le dio la bienvenida con un mensaje de respaldo asegurando:

La propia Liga se pronunció también en apoyo asegurando que ya se comunicó con el club “para ofrecer cualquier tipo de apoyo desde nuestra institución, para garantizar que se siga el acompañamiento a la jugadora de manera directa, como lo marca el procedimiento establecido”.

Además, otros equipos femeninos en México han publicado fotos de su plantilla mostrando mensajes en apoyo a Jennifer.

Jugadores y equipos españoles se pronuncian

El delantero del Real Betis Balompié, Borja Iglesias, aseguró no sentirse representado por lo ocurrido en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. Aseguró que si bien vestir la camiseta de la selección de España ha sido lo más grande de su carrera, “he tomado la decisión de no volver a hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”.

Culminó su hilo de mensajes en X (antes Twitter) con: “Por un fútbol más justo, humano y decente.”

Inclusive, su equipo emitió un comunicado apoyando a Jennifer Hermoso. Lo mismo hicieron el Valencia CF, el Sevilla, el Barcelona, el Real Madrid, el Espanyol de Barcelona y el Club Atlético Osasuna.

Pau Gasol, exjugador de baloncesto tanto en España como en la NBA, también se pronunció. Iker Casillas, exportero de la selección nacional española, reaccionó al discurso de Rubiales con un simple “vergüenza ajena”. Luego, expuso: “Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…”

El escándalo de Rubiales llegó también a la política española. Las ministras Yolanda Díaz, de la cartera de Trabajo y Economía Social, e Irene Montero, de Igualdad, hicieron público su apoyo a Hermoso y condenaron las acciones de Rubiales. En respuesta, el hoy sancionado se refirió a ellas en la Asamblea de este viernes al asegurar lo siguiente: “La señora Díaz, Montero, el señor (Pablo) Echenique, han hablado de vejar, agredir… ¿Qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente? Me voy a defender en los juzgados”.

Lo “tardío” del seleccionador nacional masculino

Varios medios españoles pusieron contra la pared a Luis de la Fuente, director técnico de la selección nacional masculina. Primero, este viernes estuvo sentado en primera fila (junto con Jorge Vilda) aplaudiendo el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

En esa Asamblea, Rubiales aseguró que el beso con Jennifer Hermoso en la celebración por la victoria de España en la Copa Mundial de Fútbol femenino fue consensuado y manifestó que seguiría al frente de la RFEF. En su discurso atacó al movimiento feminista y recibió aplausos de la sala, incluido de la Fuente.

Sin embargo, un día después éste decidió sacar un comunicado para censurar “sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar del presidente de la RFEF”.

El señalamiento de la prensa española a lo “tardío” del comunicado viene precisamente porque de la Fuente fue uno de los tantos dirigentes que primero aplaudió a Rubiales el viernes. Y su carta viene luego de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspenderlo por 90 días mientras dure el procedimiento que abrieron.

“Los hechos protagonizados por Luis Rubiales no respetaron el mínimo protocolo que debe seguirse en estos actos de celebración, y no son edificantes ni apropiados para una persona que estaba representando a todo el fútbol español. Él mismo ha reconocido públicamente lo impropio de su comportamiento”, dijo de la Fuente.

“Deseo que este desagradable episodio se cierre cuanto antes por el bien del fútbol español y que los organismos competentes, resuelvan y tomen las decisiones pertinentes a la mayor celeridad posible”, añadió.

“Lo harán otros. Uno tras otro”

Para el comentarista deportivo y analista de datos, Alexis Martín-Tamayo Blázquez, mejor conocido en redes sociales como @2010MisterChip, todos los que el viernes aplaudieron el discurso de Rubiales harán lo mismo que Luis de la Fuente.

MisterChip aseguró que el comunicado del seleccionador español es “para acuchillarle” (a Rubiales) y que “lo harán todos. Uno detrás de otro. Así funcionan”.

De hecho, manifestó: “le tenía un respeto máximo a Luis de la Fuente. Pretérito imperfecto”.

Deportistas de diferentes países apoyan a Jennifer Hermoso

La futbolista venezolana Deyna Castellanos publicó este viernes en su perfil de X (antes, Twitter): “esto es inaceptable. Estoy contigo @jennihermoso. #SeAcabo”.

Por su parte, la estadounidense Alex Morgan publicó lo siguiente: “me dan asco las acciones públicas de Luis Rubiales. Yo estoy al lado de @Jennihermoso y las jugadores españolas. Ganar una Copa del Mundo debería ser uno de los mejores momentos en la vida de estas jugadoras, pero en cambio se ve ensombrecido por los ataques, la misoginia y los fracasos de la federación española”.

Su equipo en la Liga Nacional de Fútbol Femenino, San Diego Wave FC, subió una foto en apoyo a Jennifer. Lo mismo hicieron las chichas del Orlando Pride.

Varias jugadoras de la selección nacional de Inglaterra, contra la que se enfrentó España en la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino, publicaron un comunicado en conjunto. Entre ellas están Lauren Hemp y Alex Greenwood.

El texto señala: “Acciones inaceptables permitidas por una organización sexista y patriarcal. El abuso es abuso y todos hemos visto la verdad. No se debe tolerar el comportamiento de quienes se creen invencibles y no debería ser necesario convencer a la gente para que actúe contra cualquier forma de acoso. Todos estamos contigo, @jennihermoso y con todas las jugadoras de la selección española”.

