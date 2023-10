Menos de 100 dólares recibieron trabajadores de CVG en concepto de utilidades

El pasado martes 10 de octubre, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) informó a través de un comunicado oficial el inicio del pago de la primera fracción, correspondiente a un 25%, del bono de fin de año o utilidades.

Este beneficio viene siendo pagado de forma fraccionada desde hace cuatro años, debido a la debacle productiva del holding. Sin embargo, ante la falta de aumento salarial este 2023, el monto no superó los 100 dólares, mientras que el año pasado la primera fracción alcanzó los 200 dólares.

En este sentido, trabajadores de las empresas básicas de Guayana denunciaron la ilegalidad de fraccionar el beneficio, que se contempla debe ser pagado en la primera quincena de noviembre y de forma completa, según sus contrataciones colectivas. Asimismo, manifestaron que para la última fracción, el monto no alcanzará los 20 dólares.

“Todos los trabajadores de la planta están descontentos con el pago de las utilidades. La cosa está fea y hay mucho descontento. El comedor decidió paralizarse el día de ayer y no están sirviendo comida. Muchas áreas están de brazos caídos”, reveló un trabajador de CVG Sidor.

El dirigente sindical de CVG Bauxilum, José Basanta, manifestó que el pago va “en contra de la contratación colectiva”, destacando que el pago parcial nunca ha estado contemplado en las leyes laborales.

“Se viene pagando de esta manera y bajo unas tablas emitidas por la Onapre. Lejos de la contratación colectiva. Es un disparate que hizo el Ejecutivo Nacional a través del memorándum 2792. Los trabajadores de Bauxilum no llegaron ni a 100 dólares. Suponiendo que el monto no se devaluará, estaríamos hablando de 400 dólares. Es algo pírrico. En la contratación colectiva no se habla de pago fraccionado. Las utilidades antes se pagaban la primera quincena de noviembre y era un solo pago completo. Así es que el trabajador podía hacer con sus utilidades las compras necesarias”, destacó Basanta.

La CVG no dio mayor información sobre cuándo serán las próximas fechas de pago ni los porcentajes a recibir. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que durante 2022 la última fracción se devaluó en más del 50% con respecto a la primera.

Central chavista rechaza condiciones de pago

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), dirigida por Pedro Perales, ofreció una rueda de prensa este miércoles en la que rechazó el fraccionamiento del pago y exigió que se haga un recálculo tomando en cuenta las bonificaciones entregadas a los trabajadores.

Hay que señalar que, según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se considera salario todos los pagos que el trabajador recibe de forma regular y permanente, lo que obligaría la salarización de las diferentes dádivas entregadas por el Estado venezolano.

La central responsabilizó a la junta interventora de la situación, alegando que no permitirán que la directiva siga burlándose de los trabajadores.

“Eso es un engaño a la masa obrera. Están cobrando mucho menos en este año 2023. Eso es una falta de respeto a los trabajadores y no lo aceptamos. Elevamos nuestra voz al ministro de trabajo, a la vicepresidenta Delcy y al presidente Nicolás Maduro para que escuchen a la clase trabajadora de Guayana. No aceptamos que esta junta interventora en CVG pretenda seguir engañando y burlándose de los trabajadores de Guayana”, destacó el dirigente.

Asimismo, rechazaron el incumplimiento del aporte educativo de cara al inicio de clases y exigen que las autoridades se apeguen a la ley.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.