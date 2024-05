Una Palabra Oportuna 3237

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 09 de mayo de 2024

Por: Edgar Magallanes SJ

Su tristeza se volverá alegría

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor que no sea sordo a Tu Voz sino rápido a hacer Tu Voluntad.

Jesús dice a sus discípulos: en poco tiempo no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que llorarán y el mundo se alegrará. Estarán tristes pero su tristeza se volverá alegría.

Reflexiono:

Jesús siempre logra lo imposible y así muestra el orden de las cosas; el deseo de Dios. Su deseo es más denso que el contexto, la ambición de los fuertes o la falta de recursos y nos cambia la vida.

Me pregunto:

¿Tomo consciencia de la fuerza de la resurrección en mi vida?

¿Creo y confío en Jesús a pesar de las dificultades que me rodean y me quejo con amor ante Él?

Jesús te dice: Sígueme y no tengas miedo porque Yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.