Ecuador fue, desde el inicio de la migración venezolana en masa, uno de los países receptores de personas que huían de una crisis humanitaria compleja. Con el pasar de los años, esa oleada fue disminuyendo provocando que muchos de los migrantes que llegaran allí tomaran la decisión de irse a un tercer país. ¿Por qué razón?

Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, explicó las razones por la que ha estado disminuyendo la migración venezolana en esa nación, en una entrevista en el programa En Este País, transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.

“Ecuador es un país que tiene problemas económicos y políticos. La migración está siendo más de salida que, de entrada, en muchos casos, migrantes con residencia y con cierta estabilidad motivados por la xenofobia, inseguridad y el desgaste de los ataques de la prensa amarillista y las redes”, dijo Regalado en una entrevista para la cuenta @migramonitor.

Regalado indicó que según los registros que lleva adelante la Asociación Venezuela en Ecuador, hasta la fecha permanecen unos 200 mil venezolanos allí, a pesar de que el Registro Migratorio, que terminó el 15 de agosto, señala que son menos de 200 mil los connacionales que viven en ese país de forma regular.

“Los usuarios recurrentes que la asociación tenía han partido a un tercer país. Algunos casos han regresado a Venezuela para reencontrarse con sus familiares, recuperar tiempo perdido con ellos o simplemente para tramitar un documento, pero luego han vuelto a salir a un tercer país por lo que Venezuela les sirve como trampolín”.

Daniel Regalado acotó que el tema del Tapón del Darién ha estado en la palestra en Ecuador y que muchas familias con un integrante venezolano y otro ecuatoriano han tomado la decisión de arriesgarse a cruzar esta vía para dirigirse a Estados Unidos.

La xenofobia como principal obstáculo

La comunidad venezolana en Ecuador ha tenido serios inconvenientes para integrarse, en muchos casos, afectada por casos de delitos cometidos por compatriotas en ese país, que han dañado la imagen de la mayoría.

En el mes de diciembre, se produjeron manifestaciones en la población del Pelileo, allí se le exigió a todo venezolano residente allí que saliera. Los movimientos de calle incluyeron amenazas tanto de ciudadanos comunes como de autoridades.

“Lo del Pelileo es la punta del iceberg, es una historia larga. Nos preocupó bastante porque los derechos de las personas que no están involucradas en delitos fueron afectados. Pero esto no es solo contra la migración venezolana, también pude ver un reportaje de un ciclista que viene atravesando todo el continente que quiso quedarse a dormir en un pueblo y la comunidad no quería ni que le alquilaran una posada”.

Regalado agregó que en la actualidad las personas que están en situación irregular son porque llegaron luego de la culminación del proceso de regularización. “Creemos que no se está tratando el tema de la integración de los migrantes por parte de las autoridades, no se están tomando en cuenta esas personas que buscan una oportunidad y que vienen de Perú, Chile y Colombia, de los pocos que se quieren quedar y residenciarse”.

