CNP denuncia violaciones al debido proceso en caso del periodista Carlos Julio Rojas 

El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, hizo pública una denuncia sobre violaciones al debido proceso en el caso de su secretario general adjunto, Carlos Julio Rojas, quien fue detenido el pasado 15 de abril por dos individuos encapuchados.

Desde entonces, se le niega el acceso a un abogado de confianza, una medida garantizada por la Constitución venezolana.

La fiscalía lo acusa de estar implicado en un supuesto intento de magnicidio, del cual fueron capturados dos hombres armados el 25 de marzo, día de la inscripción del presidente Nicolás Maduro como candidato a la reelección en las próximas elecciones presidenciales.

Rojas compareció en tribunales con un defensor público, lo que le impidió disponer de un abogado de su elección.

Irregularidades

Alonso Medina Roa, su defensor, expresó preocupación por estas prácticas, señalando una tendencia creciente en el arresto de dirigentes políticos, líderes gremiales y defensores de derechos humanos en circunstancias cuestionables.

“Carlos Julio tiene un equipo para asistirlo. Pero se le ha limitado este derecho”, afirmó.

Medina Roa también detalló otras irregularidades en el caso de Rojas, como la violación de normas procesales, la extracción de información de sus dispositivos electrónicos y la aplicación de lo que se conoce como “el derecho penal del enemigo” para justificar su detención.

Además, subrayó que estas acciones no solo perjudican a los dirigentes políticos, sino que también socavan la estructura del estado de derecho.

Sin atención médica

Por otro lado, Rojas no ha recibido atención médica adecuada, a pesar de sufrir de hipertensión y requerir una medicación y dieta específica. “Desde que fue detenido no hemos sabido nada de él ni de su salud. No me permiten evaluarlo, no me permiten verlo. No sabemos cómo está de salud”, aseguró su médico, Ana Araujo.

Francis Fernández, esposa de Rojas, manifestó su preocupación por la falta de información sobre la salud de su esposo.

“Hasta ahora yo no sé nada. Me han dicho que hay médicos que lo están revisando. Pero a mí no me han dicho nada sobre su salud. Hago un llamado al Estado. Cualquier cosa que le pueda pasar es responsabilidad de ustedes”, declaró.

Persecución a periodistas y cierre de medios

Por su parte, Edgar Cárdenas, secretario general del CNP-Caracas, destacó la creciente persecución contra periodistas y el cierre de medios de comunicación, así como las agresiones contra trabajadores de la prensa.

“Tenemos casos pendientes de colegas periodistas que tienen causas abiertas y medidas cautelares. Hemos visto cómo el CNP registró 62 agresiones a periodistas y medios en apenas 4 meses (entre enero y abril de 2024). Insisten en cerrar emisoras de radio, insisten en perseguir a los periodistas”.

Con información de Efecto Cocuyo y Edwin Rodríguez | Radio Fe y Alegría Noticias.

