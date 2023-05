Acuña Jr. va camino a ser el más valioso en la MLB

El pelotero venezolano Ronald Acuña Jr. va camino a convertirse en el jugador más valioso de la MLB porque está firmando una temporada extraordinaria.

El martes 16 de mayo, el venezolano logró un jonrón y no solo eso, sino uno para abultar más la diferencia de carreras entre su equipos, Bravos de Atlanta y los Rangers de Texas. El resultado fue de 12 carreras por cero.

De acuerdo con la MLB, el cuadrangular del martes fue el noveno que sacó Acuña Jr., mientras que en la Liga Nacional suma 17 jonrones y es el líder en esta especialidad. Las estadísticas sitúan a Ronald Acuña Jr. con una proyección de realizar 35 jonronees y 67 robos de bases para esta temporada. De lograrlo, se convertiría en el más valioso de la MLB.

Por su parte, el coach de tercera base de los Bravos de Atlanta, Ron Washington, elogió al venezolano y su forma de trabajar para brillar mucho más allá de su talento. “Lo que más me impresiona de Acuña en lo que va de año es su ética de trabajo, ha atendido los detalles. En el pasado, confiaba más en su talento, pero ahora realmente presta atención a los detalles y se asegura de que su cuerpo esté listo”, expresó.

El venezolano Ronald Acuña Jr. fue seleccionado por la MLB como el mejor pelotero del mes de abril en la Liga Nacional.

Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, dejó en abril un average de .352, con 38 hits, cuatro jonrones, 14 carreras remolcadas, 38 anotadas, 13 robos de base y un OPS de .986.

En mayo, el pelotero despertó el temor de la directiva luego de ser impactado por una pelota en pleno juego. Sin embargo, el parte médico despejó los temores.

Matt Chapman: .384 AVG, 1.152 OPS, 15 2B, 5 HR, 21 RBI

Ronald Acuña Jr.: .352 AVG, .986 OPS, 4 HR, 14 RBI, 13 SB



