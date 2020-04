“Un asteroide pasará más cerca que la Luna…Y hay cuatro más…” (CNN, 03-10-2019) https://cnn.it/2VDFx6P “Un halo solar adorna el cielo venezolano…” (El Nacional, 05-04-2020) https://bit.ly/3exHGKi “Tras erupción del Krakatoa, 15 volcanes del mundo presentaron actividad en la misma noche”(El Imparcial, 12-04-2020) https://bit.ly/3a9RPJC “Una plaga de langostas de “proporciones bíblicas” azota África y está fuera de control” (Clarín, 14-04-2020) https://bit.ly/2Ke7ZqU “Terremoto de 4,3 grados en el norte de Italia, la zona más afectada por el coronavirus”(Vanguardia, 16-04-2020) https://bit.ly/2xtKmYG

Por otra parte: “AN aprobó transferir fondos del BCV en Citibank a la Reserva Federal de EE UU” (El Nacional, 15-04-2020) https://bit.ly/2z3yPzr “Población venezolana en República Dominicana pide ayuda…” (Diario Libre, 15-04-2020) https://bit.ly/2VzeHwJ “OMS… y qué impacto tiene la orden de Trump de suspender las aportaciones de EE.UU…” (BBC, 16-04-2020) https://bbc.in/2wQYvPi “Blatter recomienda jugar el mundial de 2022 en EE.UU.” (Universal Deportes, 15-04-2020) https://bit.ly/2XDCAWK

Es una transformación absoluta de todos los patrones de conducta y comportamiento desde las mismas bases o raíces del modelo circular de la renta. Pero el problema económico, político, social, jurídico, de salubridad o como lo quieran presentar y exponer solo tiene en esencia una solución, y la humanidad en términos generales todavía no la quiere reconocer o aceptar, porque cree que esta situación es “coyuntural”: mientras dure la cuarentena.

La injusticia y rebeldía contraria a la palabra de Dios, cuando no se neutraliza se extiende como cualquier virus maligno a la toda la humanidad. Según Jueces 17, en los tiempos de tragedia las personas de bien oran y piden misericordia de Dios, mientras los que no lo son se burlan y maldicen. Amores que ciegan y destruyen. Grave error de la humanidad el aferrarse a lo material y mundano dejando de lado el verdadero camino de luz, verdad y de vida orientado por Dios Todopoderoso. De lo anterior se desprende que no es ninguna casualidad todos los eventos catastróficos que se vienen sucediendo.

Es un gran conflicto geopolítico donde Venezuela es un factor estratégico fundamental, como acervo y potencia de riqueza de múltiples facetas, con el petróleo como referente bandera y fuente principal energética puntal de desarrollo. Sin embargo su población y el bienestar de ella no es materia prioritaria para ninguna de las potencias extranjeras que la pretenden dominar y controlar para sus intereses particulares.

La economía venezolana y la sociedad afín están quebradas y sumergidas en la miseria porque así fue planificado por las élites del poder mundial que se encuentran diseminados en al menos tres potencias con rango de imperio, donde una de ellas aunque tambaleante mantiene en término finito su hegemonía.

Los venezolanos sabemos en carne propia el padecimiento complejo de carácter humanitario, al sufrir un continuo colapso en lo que refiere a falta de continuidad en la electricidad, el agua potable, alimentos, salud integral, educación significativa, salario digno, etcétera. No obstante, existen otras poblaciones en el propio hemisferio americano que lo desconocen porque han vivido al menos 50 años en un país de auge, estabilidad y bienestar económico: sustentado en el petrodólar y en su capacidad ilimitada de generarlo.

Empero todo lo que representa está al borde de la ruptura total, es decir el rompimiento absoluto de su sistema hegemónico: cuestión inconcebible e inaceptable. Esto los obliga a realizar cualquier acto así sea temerario: se debe mantener principalmente el estatus de la élite a través del orden y control mundial a cualquier costo.

Finalmente se citan:

i) “Antes que yo venga como juez justo, abro de par en par las puertas de misericordia, de forma que no exista nadie que pueda excusarse en el día del juicio que poco a poco se va acercando. Quien no quiera pasar a través de la puerta de mi misericordia tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Precediendo al tiempo de la justicia habrá una señal en el cielo. Toda luz será apagada en el firmamento y en la tierra. Entonces aparecerá venida del cielo la señal de la cruz. De cada una de las yagas de mi manos y de los pies saldrán luces que iluminaran la tierra por un momento. Eso será un momento antes del último día” (Diario de Santa Faustina Kowaiska” https://bit.ly/2xqzFpL )

ii) “Si mi requisito no es respondido, habrán guerras y rumores de guerras, naciones enteras serán destruidas…miles de personas de buena voluntad serán martirizadas… pero al final….. “Mi inmaculado corazón triunfará” (Secretos de la Virgen de Fátima https://bit.ly/3ctLLNJ )

iii) “Luego dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí…Porque tuve hambre, y ustedes no me dieron nada de comer; tuve sed, y no me dieron nada de beber; fui forastero, y no me dieron alojamiento…” (Mateo 25: 35-45)

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2020.

