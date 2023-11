Una Palabra Oportuna No. 2863

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 04 de noviembre de2023

Por: Mireya Escalante

Miremos la historia

¡Cuidado con engrandecerte! (Lucas 14, 1.7-11) Esta Palabra nos trae un consejo: no salir a sentarnos en los primeros puestos, porque podemos pasar la vergüenza de ser enviados al fondo porque llega un invitado más importante. Y un mandato: “el que se engrandece a sí mismo, será humillado”. No pude evitar pensar en los que se engrandecen a sí mismos. Son los que, detectando el poder, creen que este es eterno y siempre serán aclamados. La soberbia los enceguece, tanto, que sin advertirlo pueden probar la humillación, aunque no sea en corto tiempo. Miremos la historia y veremos a los engrandecidos por el arma, por el poder, caer estrepitosamente. Me pregunto, ¿no es engrandecerse a sí mismo, ver como en este país necesitado, no se sabe dónde está la enorme cantidad de dinero robado, por solo decir un lugar, en Pdvsa, y dónde está el responsable? Y que eso no importe, mientras que los tribunales sentencien anular la expresión sencilla de un pueblo. No es abuso de poder intimidar a ciudadanos que hicieron posible esta manifestación, con interrogatorios por horas, sin saber a ciencia cierta qué se les imputa. Es solo cuestión de tiempo, ver cómo los soberbios se desploman.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.