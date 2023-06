Denuncian allanamiento a trabajador de Sidor por parte del Sebin

El dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), Carlos Ramírez Delgado, denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la casa del trabajador Yuxcil Martínez en horas de la tarde-noche de este miércoles 14 de junio de 2023.

En entrevista concedida a De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias, Ramírez Delgado habló este jueves 15 de junio de 2023 sobre la persecución contra los trabajadores de Sidor por protestar.

“Anoche (miércoles) fue una comisión del Sebin a irrumpir en la casa del compañero Yuxcil Martínez para llevárselo detenido y a tres compañeros que son de aquí de Guayana se los llevaron presos para Caracas y los tienen en el Rodeo”, dijo posterior a hablar sobre las demandas de los trabajadores, que no son más que sus derechos.

Piden cumplimiento de la ley

“Nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo. Nosotros simplemente estamos diciendo: ‘cúmplase lo que está en la ley’. Tenemos un Gobierno que no cumple con la Ley del Trabajo, las Contrataciones Colectivas y que no cumple con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó.

Precisamente, este martes, la periodista Laura Clisánchez y la organización Provea denunciaron que el Tribunal Supremo de Justicia prohibió el derecho a protestar a los trabajadores de Sidor.

Los tres detenidos

El sindicalista Carlos Ramírez Delgado informó que a los tres detenidos, Juan Cabrera, Daniel Romero y Leandro Azócar, los acusan de instigación al odio, agavillamiento y asociación para delinquir.

“Sí, ellos tienen una asociación, pero no es para delinquir. Leandro Azócar es el secretario de Reclamos de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) y entonces lo bajan porque él está reclamando los derechos de los trabajadores”, aseveró.

