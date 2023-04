Docentes fueron bañados con agua y amoniaco durante protesta en Zona Educativa de Guárico

Docentes en San Juan de los Morros, capital de Guárico, denunciaron que durante plantón realizado este 10 de abril, como parte de la protestas que han estado realizando por más de tres meses, fueron rociados con agua y amoniaco desde el edifico de la Zona Educativa.

Emmy Vargas, una de las docentes que estaba protestando, declaró que sufre de asma y estos olores le afectaron la respiración.

“Nosotros estamos realizando la protesta y escuchamos a un grupo numeroso que le estaba cayendo agua y nosotros estamos cerca de la puerta de la Zona Educativa y en ese momento a mí me cayeron unas gotas. Yo pensé que me lanzaron agua a mi también, pero me pegó el olor de amoniaco que yo lo conozco como el corneciervo. Y como yo tengo problemas respiratorio, yo no sabía qué hacer porque no cargaba tapabocas allí. Pero me pegó el olor bastante fuerte”, comentó.

Vargas exigió respeto porque aseguró que las protestas de los docentes han sido pacíficas y no se explica cómo el personal que labora dentro de la Zona Educativa se puede prestar para este tipo de agresiones.

“Nosotros no nos hemos metido con nadie, no hemos trancado vías, no hemos lanzado nada y no tienen por qué atacarnos de esa forma”, agregó.

Por su parte, la profesora Ana Gámez hizo un llamado al personal de la Zona Educativa de que respete su lucha por un salario justo.

“Exigimos respeto a todas esas personas que trabajan allí en Zona Educativa, porque todos estamos por el mismo fin. Estamos buscando la dignificación de nuestro salario y por lo tanto exigimos respeto a nuestras protestas”, sentenció Gámez.

#11Abril Docentes en San Juan de los Morros denuncian que fueron rociados con agua y amoniaco desde la Zona Educativa #Guarico mientras realizaban protesta por sueldos dignos @radiofeyalegria pic.twitter.com/RaDn2ABE9T — Xiomara López (@xiomaralperozo) April 11, 2023

