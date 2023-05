Hora de caminar juntos

Cada quien por su lado no llegamos a ninguna parte importante. La mayoría de la población del país está afectada por múltiples problemas, esos que conforman lo que se conoce la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). Pero esa emergencia s profundiza por la fragmentación de la población, la desinstitucionalización –las instituciones no funcionan – la desconexión entre dirigentes- políticos- funcionarios y las mayorías y minorías que sufren. Los jóvenes dicen estar poco motivados a participar, a votar… en fin, por esas vías de abstención y de “sálvese quien pueda” no llegamos a puerto seguro y se salvarán muy pocos.

El pasado 26 de mayo, la Red de acción social de la iglesia – RASI – celebró su XIV Encuentro e Constructores de paz, con la participación de más de 500 personas, presencial en la UCAB – Caracas y a distancia desde varias regiones del país. El lema: “Caminar juntos es posible”. Nos dimos cita nuevamente este año para ver cómo sumamos voluntades y orientaciones para construir una Venezuela más humana, más fraterna.

¿Cómo caminar juntos en un país fragmentado y con grandes desigualdades sociales?

Nos dieron un marco ponencias tales como la del padre Pedro Trigo SJ, del Centro Gumilla, un teólogo inmerso en sectores populares de este país, y nos habló de la sinodalidad – y recuerden que sínodo significa “caminar juntos”, y para ello hay que escuchar. También presentó una ponencia el Prof. Alexis Ramírez, del Foro Cívico, organización de la sociedad civil que llevan tiempo tendiendo puentes, recorriendo el país para hacer una agenda común, promoviendo la participación ciudadana. Sirvió de marco también la ponencia de Mariana Campos, sobre el estado del derecho a asociación y la participación en el país.

Después se expusieron varias experiencias, como la de Katiuska Gutiérrez, de la seccional de AVEC, la cual compartió la experiencia de la sinodalidad con padres y representantes – familia y escuela del mismo lado d de la cancha – ; de la zona Caracas, la Fundación Itaka, Katty Merchán, de los escolapios, nos habló de una bonita experiencia con niños y adolescentes; y la gente del Grupo Cesap, compartió la útil y necesaria experiencia del proyecto La Gente Propone, que lleva ese grupo en 12 municipios del país, y Maribel Piñango explicó herramientas para que los ciudadanos puedan participar en su municipio, no sólo haciendo contraloría social sino también proponiendo soluciones a los problemas municipales detectados y de la goajira, Manuel Larralde, de la pastoral indígena, habló del valor de la palabra en la cultura wuayuu.

Las experiencias que se presentan en cada encuentro ayudan a dar ánimo a los participantes y luego cada quien en su lugar de trabajo eclesial – escuelas, parroquias, comunidades, la gente se atreve a replicar lo que escuchó o a proponer algo que anime a otros.

Se insistió en la necesidad de promover la cultura democrática – esa que ofrece caminos de participación, respeto a mayorías y minorías – que hace suya los caminos pacíficos previstos en la Constitución, la cual, desde el preámbulo, habla de ”establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural, (…) que consolide los valores de la libertad, independencia, la paz, la solidaridad, el bien común…y el imperio de la ley…” y luego habla garantizar los DDHH.

Recordamos también en el encuentro, la necesidad de la “mejor política”, esa de la que habla el papa Francisco en su extraordinaria encíclica Fratelli Tutti. La “mejor política”, es aquella que busca la construcción del bien común”, y sabe que las grandes soluciones hay que trabajarlas sin inmediatismos.

Hablamos de la necesidad de la coherencia entre lo que queremos y decimos creer y la práctica: si queremos democracia, también debemos relacionarnos de mas manera democrática en nuestras escuelas, parroquias, organizaciones en las cuales participamos.

Ciertamente uno sale animado de esos encuentros, conoce gente que ya está participando en acciones a favor de esa Venezuela que queremos y necesitamos. Vemos derechos que deben ser conocidos y defendidos. Vemos en definitiva la necesidad y posibilidad de “caminar juntos”

Y cerramos con cantos a la Cruz de Mayo: Mira Cruz de Mayo/ de nuevo este año/ la RASI se esfuerza/ danos un mano// Que haya democracia/ y participación/ es lo que pedimos/ en esta reunión//

Anímese a caminar con gente que quiere democracia y participación. Todos podemos.

Luisa Pernalete es profesora e integrante del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría y de la Red de Convivencia y Ciudadanía. @luisaconpaz

Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores