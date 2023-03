“No hay bloqueo, lo que hay es saqueo”

El personal de la educación en el estado Monagas, al igual que en el resto del país, suma más de 70 días en jornadas de protestas, donde reclaman al gobierno nacional aumento salarial, seguro funerario y seguro HCM, además de la firma de la contratación colectiva que está vencida desde hace tres años.

Este 27 de marzo, los docentes, personal administrativo y obrero, junto a jubilados y pensionados, marcharon desde la Plaza El Estudiante hasta el Palacio de Gobierno de Monagas, donde fueron recibidos por el gobernador de la entidad, Ernesto Luna, a quien los representantes sindicales y gremiales pudieron entregar un documento donde está plasmada las principales exigencias que tienen los educadores dependientes del ejecutivo regional.

Jesús Rodríguez, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en la entidad, indicó que el magisterio “una vez más” se movilizó hasta la sede de la Gobernación de Monagas, “porque todavía nuestras palabras no han sido escuchadas”.

“Solo estamos pidiendo que se nos aumente el salario y se nos den las reivindicaciones salariales que merecemos como trabajadores públicos. Vamos a seguir en estas jornadas de lucha hasta que se nos atienda por parte del Ministerio de Educación”, dijo Rodríguez.

“Sabemos que no hay ningún bloqueo económico. Lo que tenemos en Venezuela es un saqueo a las arcas del país y es la corrupción que una vez más le quita la oportunidad al magisterio y a todos los empleados públicos de tener un salario y una vida digna. Y no es secreto que está prohibido morirse, porque no tenemos seguro funerario”, agregó.

La profesora Albanellys Rengel, miembro del Colegio de Profesores del estado Monagas, también manifestó su descontento en nombre de las docentes y las mujeres que laboran en las escuelas de la entidad.

“Tenemos un contrato colectivo que está vencido y además existe una devaluación inmensa en el país, que ya nosotros con el poquito sueldo que tenemos no sabemos qué hacer: si llevar comida a nuestras casas o pagar el pasaje para ir a trabajar. El gobierno debe entender que nuestros hijos, nuestros padres y nosotros mismos estamos pasando necesidad, porque el sueldo no nos alcanza para nada. Queremos un aumento digno que cubra nuestras necesidades, como lo dice nuestra Carta Magna”, comentó Rangel.

Gobernador recibió las peticiones

Después de múltiples intentos del personal de la educación y en su mayoría los dependientes de la Gobernación de Monagas, el lunes el documento por fin fue entregado al gobernador Luna, mientras los maestros gritaban al unísono: “Si hay para robar y no para aumentar”.

“Disculpen mis maestros, sabemos que ustedes todos los lunes hacen esto. Nosotros tenemos el deber de escucharlos y atenderlos. En los próximos días haremos unas mesas de trabajo con 10 integrantes de los gremios de la educación, para poder conversar algunas acciones que permitan ayudar al gremio en el tema de sus reivindicaciones laborales”, expresó Luna.

Cabe recordar que hace unas semanas la Gobernación de Monagas realizó unas jornadas médicas a un grupo de docentes, administrativos y obreros que, según informaron las autoridades, no fueron mayor a 500 personas.

