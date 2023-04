Persiste la crisis de agua en San Fernando

En San Fernando de Apure persiste la crisis de agua potable. Desde el miércoles 12 de abril se presentó una rotura en una tubería de 30 pulgadas, ubicada en la avenida Miranda de la ciudad, a pocos metros de la planta de potabilización La Defensa, la principal que maneja Hidrollanos para surtir del líquido a más de 150 mil personas.

El presidente de la hidrológica, Aníbal Aguilar, informó en exclusiva a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el día jueves 13, en horas de la tarde, culminarían los trabajos de reparación y estimaban reiniciar el bombeo por la noche.

Pero la anhelada solución no terminó de llegar. Cuando se reactivaron los equipos para llenar los dos tanques elevados de más de 2 millones de litros de agua que posee San Fernando, se rompió otro tubo en otro punto de la red. Se apagaron las plantas y también la ilusión de los ciudadanos que esperaban contar de nuevo con un servicio que ha fallado recurrentemente en los últimos meses por diferentes causas.

Los trabajos de reacondicionamiento de la primera avería y de la segunda rotura continuaron este sábado 15 de abril. Hidrollanos abastecía lo que podía a las diferentes comunidades con los dos únicos camiones cisternas que posee. Por supuesto, la respuesta es insuficiente para más de 40 barriadas que tiene la capital apureña.

Uno de los cisternas que posee Hidrollanos/Foto: Alexander Medina/Radio Fe y Alegría Noticias

Mientras, los camiones cisternas de gran calado que posee la extinta Guardia del Pueblo permanecían parados al lado de un comando de la GNB. La gente se preguntaba por qué no se ponían a disposición de la ciudadanía para paliar la sequía. Se conoció que si una UBCH, estructura del PSUV, no enviaba un oficio haciendo la solicitud los camiones no podían prestar el servicio. Así es la burocracia.

De igual modo, entre algunos líderes comunitarios, incluso de la propia corriente de gobierno, cuestionaban que ni la alcaldesa de San Fernando ni el propio gobernador de Apure, Eduardo Piñate, informaban lo de la emergencia a través de los medios de comunicación para tranquilizar a la población.

Este domingo 16 el servicio empezó a restablecerse tímidamente en las zonas más céntricas de la ciudad. Se espera que entre lunes y martes se complete la compensación de las tuberías para regularizar el abastecimiento de agua potable.

Punto de la primera rotura del tubo. Pese a la reparación aún continúa la filtración de aguas servidas por los lados/Foto: Alexander Medina/Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.