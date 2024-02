Una Palabra Oportuna 3074

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 17 de febrero de 2024

Por: Silvia Blanco

Jesús, Tú lo envuelves todo

Buenas y bendecidas noches para todos. Nos convoca Jesús para escuchar su Palabra Viva. Respira profundo, sin prisas… ¿Cuál es el sentimiento que predomina en ti al final del día? Y así, tal como estás, escucha a Jesús

“¿Acaso no entienden ni comprenden?”

Todavía no descubrimos lo cerca que está Jesús en todo lo que vivimos. Jesús, Tú lo envuelves todo, lo casual y lo que programo. Lo que nos supera y donde nos sentimos seguros. Nuestro corazón se resiste a vivir sin miedo: prefiere lo fácil a arriesgarnos a ir mar adentro. Pero no te canses de llamarnos. No dejes que Tu vida se nos escape.

Pon en manos de Jesús aquello vivido que no has entendido…. Las palabras de aquella persona, el juicio recibido… Deja que Jesús ponga luz en la incomprensión

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.