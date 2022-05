Una Palabra Oportuna No. 1813

Oración de la mañana. Miércoles 01 de junio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza a la espera del Espíritu Santo

Señor Jesús, esta mañana necesitamos un silencio ancho, profundo y prolongado para gustar internamente tu oración por nosotros: “Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, los cuidaba en tu nombre… He velado por todos y ninguno se ha perdido…No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. Como Tú me has enviado, yo también los he enviado al mundo”.

Esta experiencia nos supera y traslada a un mundo maravilloso, tu mundo. ¿Cómo soñar que entramos en tu vida trinitaria, que nos comunica tu misma verdad, tu alegría, tu íntima unidad? Quiero arrancar de tu oración esta bella expresión, quedarme con ella y hacerla vida de manera coherente y comprometida: “Como Tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado”. Tu mandato a los apóstoles es prolongación del envío del Padre. Has venido con su cariño infinito, su ternura y entrañable corazón.

Envías a tus discípulos y les ordenas, «no lleven nada para el camino: ni dos túnicas, ni dinero, ni alforjas” materiales, porque las espirituales van repletas de ternura, del amor desbordado del Padre. Así les puedes hablar de verdad, alegría, y unidad. En ti todo es auténtico, veraz, fiel. De esta coherencia debemos estar revestidos tus discípulos, dar testimonio de unidad entre nosotros, la que existe entre tú y el Padre. Del amor eterno entre el Padre y tú, que se extiende en nosotros por el Espíritu Santo, toma fuerza nuestra misión, comunión fraterna y la alegría de seguirte.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.