Alicia Banquez agradece a Dios por todo lo aprendido

Es de fácil sonrisa, amable, carismática, conversadora y, sobre todo, agradecida siempre con Dios por todo lo aprendido en la vida. Se llama Alicia Banquez, una talentosa joven, uno de los rostros que egresó del reality de canto Fama, sudor y lágrimas (2005), del extinto canal Radio Caracas Televisión (RCTV).

Para Banquez, esta fecha es especial. Sí, hoy 6 de octubre no solo está de cumpleaños, sino también se presentará en la noche con su concierto Influencias en el Centro Cultural de Arte Moderno, en Caracas.

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con ella, y confesó que no solo está a cargo de su puesta en escena como cantante, sino también en la producción creativa y ejecutiva junto a su productor Miguel Sierralta.

“Me encargo de muchas cosas de logística también que me toca hacer y si bien es maravilloso, también es estresante” (risas).

-¿Qué significó para ti Fama, sudor y lágrimas?

“Impresionante, pues marcó un antes y un después porque jamás pensé que podía tener esa posibilidad en el arte”, expresó muy orgullosa. Sin embargo, cuenta que tuvo una educación bastante rígida en su hogar que, si bien les inculcaron a ella y a su hermana cosas maravillosas, no hubo esa oportunidad de participar en alguna academia artística cuando daba señales de su talento.

Su tía la impulsó a participar en el casting

No obstante, fue su tía quien le informó que había un casting y la impulsó para que participara. “Fui al casting y cada vez iba quedando, quedando y quedando, aunque no cantaba tan bien como considero que canto ahora, creo que mi disciplina me ayudó y es mi fortaleza, así como también estar abierta a aprender”, agregó Banquez, quien añade que su tía es un ángel que Dios le envió.

Además, comentó que el reality le permitió vivir de una manera genuina y bella que, después de su participación, no ha dejado de estar en el mundo artístico. “Fama, sudor y lágrimas fue y es uno de los mejores momentos de mi vida”, aseguró.

Una vez que salió del programa de canto, incursionó en la actuación gracias al tino del director de dramáticos de RCTV, José Simón Escalona. Posteriormente, estudió el oficio en la academia de la cadena 1BC. “La actuación es uno de los regalos de la vida, porque no solo es pararte y representar a un personaje, sino todo lo que viene detrás”, afirmó.

Roberto Moll le brindó apoyo

Banquez confesó que jamás pensó en que iba a pertenecer al equipo de un canal de TV y mucho menos en telenovelas. Recordó que cuando estuvo en uno de los sets de grabación, uno de los actores de quien recibió apoyo fue del primer actor Roberto Moll, quien se sentaba con ella para estudiar y enseñarle las técnicas en cuanto a luces y movimientos en cámaras.

Cuando Banquez habla de RCTV, se le ilumina -mucho más- el rostro. Quien la escucha, puede sentir el cariño y el respeto por ese canal que actualmente ya no está en las pantallas venezolanas desde hace 16 años, pues en esa planta televisiva y en el reality también conoció al productor musical Alan, quien también ha sido una persona fundamental en su vida durante su carrera artística y además, el anfitrión de esta entrevista que se llevó a cabo en un estudio de grabación en Colinas de Bello Monte.

Ha drenado a través del arte

La cantante también asegura que el arte es una bendición que le dio Dios, porque le permitió descubrir su propósito de vida que no sabía que estaba allí. “A través del arte he drenado mis frustraciones, mis alegrías, mi esperanza, mi fortaleza. Todo con el arte”, dijo.

El cierre de RCTV no solo fue un golpe para todos los venezolanos, sino también para los talentos que pertenecían al canal y que después tuvieron que buscar otros rumbos para poder continuar ofreciendo sus talentos dentro y fuera de Venezuela. Banquez no se quedó atrás, pues la llamada de una manager la puso en manos de la productora Laura Visconti y pudo participar en una telenovela, pero después de eso la vida la sacudió, porque si bien Fama, sudor y lágrimas le dio visibilidad así como también las telenovelas, pues el bache laboral –en el mundo artístico- le llegó.

Dios la puso a prueba

Comentó que Dios la puso a prueba, pues estuvo económicamente estuvo apretada y eso la llevó a trabajar en casa de familia durante un año. Lo dice con orgullo, pues el trabajo digno no deshonra a nadie. Ese tiempo Banquez lo define como un aprendizaje, un silencio artístico que necesitaba para poder organizar todo lo que estaba dentro de ella.

“Yo limpiaba feliz ese apartamento y tenía para pagar el alquiler, para comer, no tenía dinero de sobra pero me alcanzaba para mantenerme”, expresó con una enorme sonrisa.

Luego de eso participó en el casting de una de las últimas telenovelas que produjo Venevisión: La mujer perfecta. Desde entonces no ha parado en cine, teatro, musicales, pero también hizo un alto para dedicarse a Camila, su hija.

Participó en los Premios Platino en Madrid

Ahora, su retorno a los escenarios, es indetenible. En Madrid tuvo la oportunidad de cerrar la gala de los Premios Platino, que reúne a quienes se destacan en el cine hispano. “En el ensayo general ni me lo creía. Tenía los nervios de punta, pero fue una experiencia de un nivel que jamás imaginé. Me sentí muy orgullosa de lo que hicimos”, dijo.

Sobre Influencias, el espectáculo que ofrecerá esta noche, se trata de un show íntimo y que contará con un segmento en acústico para mostrarse más cercana, más honesta consigo y con su público, a quien le mostrará una variedad de géneros musicales.

La cita es hoy, a las 7:00 pm en el Centro Cultural de Are Moderno, en la urbanización La Castellana, Caracas.

