César Farías invicto y líder con las Águilas Doradas en Colombia

El director técnico venezolano, César Farías, está demostrando que es uno de los más grandes estrategas del continente.

El entrenador fue presentado el 28 de junio como nuevo técnico de Águilas Doradas de Colombia, tras su polémica salida del Aucas ecuatoriano. Desde su arribo el equipo ha sumado 15 puntos, además de que se mantiene invicto.

Las estadísticas también ratifican el buen trabajo de César Farías: bajo su mando, el club ha jugado siete partidos, ganó cuatro encuentros y empató tres.

En total su equipo ha marcado nueve goles y ha encajado cuatro en contra. De los siete partidos, tres han terminado con el arco en cero lo que demuestra la capacidad defensiva extraordinaria, pero a su vez los buenos números en su faceta ofensiva.

Fruto de los buenos resultados, las Águilas Doradas ya están en el primer lugar de la tabla luego de derrotar a uno de los grandes de Colombia, Atlético Nacional, por 2-0.

Los resultados indican un viraje extraordinario de las Águilas: 1-0 vs Junior; 1-1 vs Tolima; 2-1 vs Once Caldas; 1-0 vs Deportivo Cali; 1-1 vs Bucaramanga; 1-1 vs DIM; 2-0 vs Atlético Nacional.

🇨🇴🏆| ¡SALUDEN AL LÍDER! Águilas Doradas (@AguilasDoradas) venció 2-0 a Atlético Nacional (@nacionaloficial) por la fecha 2 (partido aplazado) en la #LigaBetPlayDimayor



➡️ Los ⚽ anotados fueron obra de Cuenu y Quiñones

➡️ Águilas le resta un partido para ponerse al día en el 🗓️ pic.twitter.com/E13sdEbSz5 — Destino Deportivo | Podcast (@DestinoDeportiv) August 31, 2023

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.