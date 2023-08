¿Crisis ecónomica en África Occidental por discrepancias sobre Níger?

Una crisis política se ciñe sobre la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que había dado un ultimátum a los golpistas en Níger.

Después de esta maniobra, Burkina Faso y Malí rechazaron la postura y anunciaron su apoyo a Níger, anunciando un firme apoyo militar, si era necesario.

Esta postura de Burkina Faso y Malí ya fue una ruptura importante en la organización. Ambos países son miembros de la Cedeao.

En medio de esta crisis política en África, Cedeao convocó una asamblea urgente convocando a todos los miembros de la comunidad. No obstante, el llamado fue ignorado por Burkina Faso y Malí: los representantes de los dos países no acudieron a la cita.

Una vez iniciada la asamblea de Defensa de la Cedeao, se conoció que otros dos países tampoco acudieron: Guinea y Guinea.

Por su parte, Níger que también es miembro de la Cedeao tampoco asistió y ratificó su ruptura con la comunidad.

En total, cinco países miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) ya han roto relaciones con la organización.

El encuentro del Comité de jefes de Estado Mayor de la Defensa (CCDS) se inauguró este miércoles y se prolongará hasta el viernes 4 de agosto.

Su antecedente inmediato es el ultimátum a los golpistas de Níger, posible intervención militar en el país africano.

