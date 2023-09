Un estudio revela que los ataques a los periodistas provienen especialmente de políticos y funcionarios. Los sectores de poder y las campañas de desinformación buscan horadar la confianza en el periodismo para sacar del juego a un actor clave del fortalecimiento democrático. Este tema será un eje central de la próxima Cumbre Global sobre Desinformación que tendrá lugar el 27 y 28 de septiembre. El evento es online y gratuito con registro previo en www.cumbredesinformacion.com.

Esta semana, Latam Journalism Review publicó un artículo que resume los principales hallazgos del estudio “Not just words: How reputational attacks harm journalists and undermine press freedom” [No sólo palabras: cómo los ataques a la reputación perjudican a periodistas y socavan la libertad de prensa].

La investigación revela que la mayoría de los periodistas encuestados sufría daños a su reputación al menos una vez al mes, siendo los políticos y los funcionarios públicos las fuentes más comunes de estos ataques.

“Cada vez más vemos a dirigentes de países supuestamente democráticos denigrar a los medios de comunicación, tachando a los periodistas de ‘enemigos del pueblo’, de indignos de confianza.

No es de extrañar que los corruptos, los que abusan del poder, siembren esa narrativa”, dijo Jodie Ginsberg, presidente del Comité para la Protección de los Periodistas. Estas campañas de desinformación que provienen de la política y de otras organizaciones intentan desacreditar la labor del periodismo.

Con estos ataques dirigidos los medios de comunicación abren el camino para que la información falsa, engañosa o manipulada tenga mayor alcance en el ecosistema digital. Por eso, en la próxima edición de la Cumbre Global sobre Desinformación (27 y 28 de septiembre) este tópico será uno de los ejes centrales del evento que buscará develar las principales estrategias que impulsan aquellos que intentan afectar la confianza en las noticias.

Los mercenarios digitales

En esa línea se espera con gran expectativa la presentación de los principales hallazgos de la investigación liderada por CLIP, Mercenarios digitales, que devela las maniobras de consultoras que compran datos de los votantes para diseñar mensajes a medida que apelan a sus gustos y temores para instarlo a compartir esos mensajes de advertencia entre amigos y familiares para hacerlos más creíbles.

El informe alerta que estos operadores “pueden fabricar a millones de opinadores falsos en redes sociales para que den la impresión de mayorías en su favor (trolls) y, de paso, le trazan así la agenda a los medios periodísticos tradicionales”.

Y que en simultáneo “Crean centenares de medios digitales que actúan en coro para alabar al cliente y atacar al enemigo”. Pablo Medina, uno de los coordinadores de Clip, será el encargado de presentar todos los detalles de esta investigación y los métodos utilizados para desenmascarar a los Mercenarios Digitales de América Latina.

Confianza en las noticias

Pero la Cumbre Global sobre Desinformación no sólo tendrá novedades sobre las estrategias para dañar al periodismo. También genera mucha expectativa el Panel denominado “Indicadores de calidad en las noticias” que tendrá como protagonistas a la iniciativa Trusting News, un proyecto que busca transparentar los procesos y métodos del periodismo para reforzar la confianza en los medios de comunicación.

“En Trusting News, identificamos cosas que las audiencias de noticias no entienden sobre cómo funciona el periodismo y utilizamos estrategias de participación y transparencia para reconstruir la confianza. Buscamos oportunidades para demostrar credibilidad explicando los procesos noticiosos”, explican sus fundadores.

En este mismo segmento también se espera la participación del diario argentino La Nación, que ha transitado en los últimos años un proceso de validación de sus estándares periodísticos y de transparencia aplicando los ocho indicadores de The Trust Project, otra iniciativa global que busca validar la confianza en los medios de comunicación.

Además, este panel contará con la participación del Digital Forensic Research Lab, impulsor de la formación de los Sherlocks Digitales. La organización dependiente del Atlantic Council remarca que “La lucha contra la desinformación no se puede hacer sola; requiere un movimiento creciente de personas que tomen la iniciativa en todo el mundo y en sus propias comunidades. Son estos Sherlocks digitales quienes están en el corazón de nuestro movimiento”.

Y finalmente, en el marco de este espacio que busca fortalecer la confianza en las noticias no se descarta que la Sociedad Interamericana de Prensa haga un anuncio importante para la región con una iniciativa que impulsará en los próximos años.

Objetivo de la cumbre

Parte del objetivo de la Cumbre Global sobre Desinformación está puesto en consolidar un sistema de medios y noticias confiable que permita garantizar el acceso a contenidos verificados a una audiencia cada vez mayor.

Para ello, la Cumbre reúne durante dos días en un evento online y gratuito a más de 20 oradores internacionales que comparten sus aprendizajes y desafíos. Además de abordar diversos aspectos de la problemática, los expositores brindarán recursos contra la desinformación para los más de 1000 asistentes de los 5 continentes que ya se han registrado para participar.

La III Cumbre Global sobre Desinformación es organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación para el Periodismo (Bolivia) y Proyecto Desconfío (Argentina).

El evento cuenta con el apoyo de Google News Initiative, International Fact-Checking Network, Embajada de Estados Unidos en Argentina, Naciones Unidas Argentina, BancoSol de Bolivia y el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Se trata de un evento online y gratuito, que requiere inscripción previa en www.cumbredesinformacion.com.

Acompañan la Cumbre: International Center for Journalists (ICFJ), Medianálisis, Bolivia Verifica, Asociación Nacional de Prensa de Chile, Fundación GABO, DW Akademie, Infoveritas, Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y Naciones Unidas Bolivia.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.