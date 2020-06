Diputados aseguran que costo de ocho productos de la canasta básica supera los 18 dólares

Según las publicaciones en redes sociales de varios parlamentarios nacionales, una lista con productos de la cesta de la básica supera los 18 dólares en varios estados de Venezuela, entre ellos, Caracas.

Un cartón de huevos, un kilo de carne, uno de harina de maíz, de arroz, de queso, de pasta, un pollo y un litro de aceite son los alimentos priorizados en esa la lista “básica”, es decir, lo más elemental de la alimentación y otros insumos necesarios para subsistir.

De acuerdo a lo que muestran los comercios de varios estados del país, la suma total supera con creces cualquier salario, y si se estima el valor del dólar para este 22 de junio de 205.729 bolívares, el costo en bolívares es de 3 millones 703 mil con 24 céntimos.

El salario mínimo en Venezuela es de apenas 400 mil bolívares, equivalentes a 1,94 dólares americanos, lo que alcanza para adquirir un litro de aceite cuyo importe en algunos estados es de 390 mil bolívares.

Esto es una muestra del costo de los productos de acuerdos a los precios en comercios de Monagas, Trujillo, Bolívar, Carabobo, Barinas, Portuguesa y Caracas.

#MaduroEsHambre Aca está el costo de la canasta alimentaria de la semana de solo 8 productos. Seguimos reflejando la realidad del régimen de miseria de maduro, el hambre es su culpa y no nos cansaremos de decirlo #YaBasta pic.twitter.com/SfX3BIiwhX

#MaduroesHambre salarios de hambre empresas destruidas #CVG arrazada por por las políticas #Socialistas que hoy con este ingreso del #Venezolano no sé puede comer ni una semana , solo con un nuevo sistema política Venezuela puede levantarse pic.twitter.com/5zIMmu1A83

#CestaCarabobo 22 de Junio del 2020 🧀 Queso blanco BsS 🥩 Carne BsS 990.000 🥚 Cartón de huevos BsS 552.000 🌽 Harina BsS 230.000 🍚 Arroz BsS 165.000 🧴Aceite BsS 320.000 🍝Pasta BsS 375.000 🍗Pollo BsS 420.000 Total: 📉 BsS 3.658.000 📈 US$ 18 #MaduroEsHambre pic.twitter.com/2c5sJJRWjn

El Socialismo del siglo XXI destruyó la producción nacional. A los portugueseños el salario de un mes, no le alcanza para comer una semana. Mientras las políticas de destrucción sean las que imperen, no hay solución posible, en nuestras manos está no rendirnos #MaduroEsHambre pic.twitter.com/djmkMXbGQn