GNB informa de 7 muertos en enfrentamientos de Barrancas del Orinoco

Un minuta de la Guardia Nacional Bolivariana refleja que tras más de 7 horas de enfrentamientos en la población de Barrancas del Orinoco este sábado 1 de enero se contabilizan 7 muertos.

Los primeros informes indican que el tiroteo fue protagonizado entre el llamado «Sindicato de Barrancas y otros grupos irregulares». El enfrentamiento sería por la disputa del control de esta zona que colinda con el estado Delta Amacuro y que estaría siendo utilizada como ruta para el tráfico de armas, contrabando de oro y coltán y narcotráfico.

En el escrito del cuerpo militar se reseña preliminarmente que «de acuerdo a los testimonios de familiares y moradores, los occisos y lesionados se encontraban en la vía pública de las diferentes calles de la localidad en la celebración de las fiestas de fin de año, cuando fueron abordados de manera simultánea por varios sujetos desconocidos portando armas de fuego de alto calibre quienes sin mediar palabras comenzaron a efectuarles disparos, estos repelen la acción originándose un enfrentamiento con una duración de 7 a 8 horas aproximadamente».

Por su parte, la periodista venezolana Pableysa Ostos reseñó en su cuenta de Twitter que solo se han podido identificar a 2 de las 7 víctimas. Según destaca sus nombres son Wilfredo José Avile Mosqueda, de 28 años, y Jesús Enrique Guzmán Abreu, de 27 años.

También dio a conocer que han sido reconocidos dos heridos. Leonardo José Bastardo y Juan Daniel Moreno Castro. Igualmente señala que se colectaron 350 conchas calibre 7.65 mm, 30 conchas calibre 9 mm, 3 motos (las cuales fueron quemadas y baleadas) y 1 vehículo (baleado).

#Monagas | 1/2 Sobre lo sucedido en Barrancas del #Orinoco,este #1Ene⬇️



Según fuentes oficiales se generó un enfrentamiento entre el “sindicato de Barrancas y otro grupo irregular”.



La confrontación duró más de 5 horas y fallecieron 7 personas,solo 2 han sido identificadas. pic.twitter.com/SZyJkKD1t1 — Pableysa Ostos (@PableOstos) January 2, 2022

Vale recordar que las primeras versiones de algunos lugareños reseñaron que los disparos empezaron a generarse pasadas las 3 de la madrugada de este sábado cuando numerosas personas se encontraban en la estación de servicio El Águila celebrando la llegada del nuevo año.

En ese momento llegaron varios hombres que portaban armas de alto calibre y empezaron a disparar a la multitud. Los cuerpos de seguridad de la zona no se daban abasto para repeler la acción.

No es la primera vez que ocurre algo parecido

Los pobladores de Barrancas del Orinoco, un pueblo pesquero al sur de Monagas, municipio Sotillo, dicen sentirse atemorizados porque no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos.

La periodista Sebastiana Bárraez publicó el relato de una joven que identificó como Rosa: “Hubo un ruido como de fuegos pirotécnicos, que solo minutos después entendí que eran armas de fuego. Ahí se desató el terror”.

La joven contó que frente a la bomba se encuentra una licorería. Todo fue confusión cuando se produjo el tiroteo. “Muchos corrieron hacia la gasolinera, otros trataron de irse hacia el río. Los gritos se confundían entre el tiroteo. Yo creo que hubo muchos muertos, porque se vieron a algunos caer. Teníamos mucho miedo. Yo me cansé de gritar y después de llorar. Me vine a casa de mi suegra y no he podido salir porque todo el día hubo disparos”.

«Los irregulares cerraron las calles que dan acceso a los lugares donde tienen depósito y refugios. Paralelamente el personal de salud del Centro de Diagnóstico Integral (CDI), el puesto de salud y el ambulatorio, abandonaron el lugar», reseña Bárraez.

También se conoció que un contingente de funcionarios del Destacamento 812 Morichal de la Faja Petrolífera del Orinoco de la GNB y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron desplegados en la zona.

A través de la cuenta de Twitter @GNB_FajaHRCF se informó que este despliegue tiene como objetivo «garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos».