Incendio forestal en Hawái ha causado la muerte de 111 personas

El incendio forestal continúa en la isla Maui que es parte del archipiélago de Hawái y ya ha cobrado la vida de 111 personas. Para el fin de semana se pronosticó una tormenta sobre la zona.

Hasta el 9 de agosto, 89 personas habían murierto por efectos del incendio.

De acuerdo con el Departamento de Policía, el incendio inició el 8 de agosto y desde entonces no ha parado hasta consumir casi la totalidad de la isla. Este hecho es especialmente grave porque los residentes ahora deben permanecer en hoteles mientras esperan por ayuda y con el riesgo de nuevos incendios que pueden seguir arrasando con Maui.

El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que el huracán Dora es parcialmente responsable por la velocidad de los vientos que extendieron el fuego por la isla.

La devastación es total. Hasta este 17 de agosto, no se ha podido determinar con precisión las pérdidas materiales y la cantidad de tierra fértil que fue quemada.

Tampoco se ha precisado cuántos edificios, residencias, comercios, vehículos y otras propiedades se perdieron con el incendio. Según el gobernador de Hawaii, Josh Green, el número de víctimas podría superar los 200 toda vez que apenas inicia el proceso de rescate de cuerpos.

Las llamas arrasaron la histórica ciudad de Lahaina, que alguna vez fue la capital del Reino de Hawái, según indicaron funcionarios de Maui. Este es uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia en 150 años.

El incendio de Lahaina permanece contenido en un 85 %, con un estimado de 2,170 acres, pero sin amenazas activas en este momento, según el condado.

