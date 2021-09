La Operación Cóndor y el golpe contra Allende

El 11 de septiembre también se recuerda la crueldad contra América Latina. El punto máximo de la Operación Cóndor, quizás, se evidenció con el bombardeo al palacio de La Moneda en Chile en el golpe de Estado contra Allende.

¿Qué fue la Operación Cóndor?

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, se trató de «un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del 70 hasta iniciados los años 80 del siglo pasado, para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña».

La anterior, fue la declaración que se emitió en 2016 durante el juicio contra 18 militares por el denominado Plan Cóndor. Fueron llevados ante un juez para responder por el asesinato y desaparición de más de 60 mil personas.

La BBC, documentó el juicio y publicó un trabajo que explica las 4 claves de la operación.

El golpe de Estado

El gobierno de Salvador Allende, declarado como socialista por él y de comunista por otros, sufrió en carne propia la implementación del plan. Según documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los gobiernos de Estados Unidos de los años 60, 70 y 80 fueron promotores de iniciativas políticas y militares como el Plan Cóndor, que buscaba neutralizar los movimientos socialistas o comunistas aupados o no por la Unión Soviética.

Documentos desclasificados de la CIA han revelado que en los 70 Reino Unido, Francia y la Alemania Occidental buscaron consejo en dictaduras sudamericanas para implantar en Europa una organización similar a la Operación Cóndor y combatir así la «subversión» de izquierdas. pic.twitter.com/yT6soLxJcg — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) April 19, 2019

En el caso de Allende, el 11 de septiembre de 1973 un grupo de militares se alzó en armas y bombardeó el palacio de gobierno. El presidente fue asesinado, dicen sus seguidores y otros apuntan a que se suicidó ante la inminencia de una captura.

Augusto Pinochet, Dictador de Chile.

La guerra sucia de Argentina

Otro de los principales puntos de operación del Plan Cóndor fue un centro clandestino de detención y tortura situado en Buenos Aires y conocido como Automotores Orletti (el nombre que ostentaba a la entrada). Los militares lo denominaban El Jardín.

Allí torturaron y desaparecieron al menos a 200 personas, entre ellas el hijo del conocido poeta argentino Juan Gelman, según se reveló en el juicio de 2016.

¿Cuántas muertes generó el Plan Cóndor?

La información es imprecisa, se cuentan desde varios cientos hasta 60.000 (algunos incluyen a la totalidad de los 30.000 desaparecidos durante la llamada «guerra sucia» en Argentina). Refiere el trabajo de la BBC.

La versión de Allende

La escritora chilena Isabel Allende, se refiere a esta época una y otra vez en sus libros. Ella vivió exiliada en Venezuela. El presidente Allende era primo de su papá. En el 73, ya trabajaba como periodista. En 2017, Democracy Now publicó un reportaje en el que la escritora habló del 11 de septiembre.

«Bueno, Chile tenía la democracia más duradera y sólida del continente. Y elegimos un presidente socialista, Salvador Allende, que se había presentado por una coalición de partidos de izquierda y centro. Inmediatamente, la CIA y las fuerzas de la derecha chilena trataron de evitar que asumiera. Pero no pudieron lograrlo y él asumió la presidencia en 1970.

Los tres años que siguieron fueron años de crisis política, social y económica en Chile, porque el gobierno era saboteado tanto por la derecha como por las fuerzas extranjeras. Allende denunció muchas veces la intervención de la CIA, pero nadie le creyó, porque era como la historia del lobo malvado, ¿sabes? Siempre se culpaba a la CIA de todo lo que sucedía en América Latina. El peor comentario que puedes hacer de cualquier latinoamericano es “Oh, es un agente de la CIA”. Ese es el peor insulto, sí. Así que el 11 de septiembre de 1973, que también fue martes, nos despertamos… ya habíamos escuchado que podía haber un golpe, pero no sabíamos bien lo que era porque nunca nos había sucedido. Nos despertamos con el ruido de helicópteros, aviones y tanques en las calles. La gente que no había tenido tiempo de escuchar las noticias, no atinó a quedarse en casa, así que había trabajadores en las calles esperando autobuses que nunca llegaron. Yo fui a mi… intenté llegar a mi oficina y estaba cerrada.»

El estadio Nacional fue escenario de asesinatos y torturas durante el golpe y los meses posteriores al 11 de septiembre

¿El fin de la barbarie?

Ya pasaron casi 50 años desde el golpe contra Allende, algunos militares fueron enjuiciados por las muertes del Plan Cóndor, y Chile sufrió la posterior dictadura de Augusto Pinochet. También vivieron la transición y se calaron la prepotencia de los militares. Ya hubo un gobierno de vocación socialista -el de Michelle Bachelet-. Ahora los chilenos se apuran para redactar una constitución que sepulte, definitivamente, el marco legal que legitimó el golpe del 11 de septiembre y el sistema de represión que torturó, asesinó y desapareció a casi 35 mil personas, según datos oficiales publicados en 2004 por la comisión de técnicos que investigó la barbarie del Plan Cóndor en el país andino.