Obispos de Haití claman por el pueblo

Haití vive una crisis social y política gravísima desde hace varios años. La Conferencia Episcopal del país pide trabajar por un orden social desde la caridad social.

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Haití emitieron un comunicado en el que aseguran que el país vive una “de las crisis sociopolíticas y de seguridad más largas y mortíferas de toda su historia”.

El abandono del pueblo de Haití

La carta de los Obispos dice como la biblia: “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, en referencia a la ciudadanía que ya no cuenta con la protección del Estado. “El grito de todo un pueblo ante el abandono”.

Los sacerdotes católicos consideran que es necesario avanzar “hacia un orden social y político cuya alma será la caridad social”.

En el documento se lee que, “la región metropolitana de Puerto Príncipe está controlada casi en su totalidad por bandidos armados, organizados en bandas”.

¿Qué hacer para salir de la crisis?

“¿Qué debemos hacer?, Parece que ya hemos agotado todos los caminos ordinarios y normales. ¿Qué debemos hacer como Iglesias y personas en situación desesperada para cambiar la situación y evitar que las bandas armadas nos maten, nos masacren a todos?”.

Lea el comunicado de los obispos de Haití:

