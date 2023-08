¿Qué pasa con los migrantes en Nueva York?

Más de mil quinientos migrantes -entre ellos venezolanos-, duermen en las calles de Manhattan porque los hoteles y albergues están a toda capacidad.

Ciudadanos y ciudadanas que aspiran recibir asilo o protección de los Estados Unidos de Norteamérica siguen llegando por miles a diversas ciudades del norte, después de cruzar a pie la frontera sur. En los últimos días, la respuesta del Estado resulta insuficiente.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York no tienen más espacio en los albergues para hospedar a los ciudadanos y ciudadanas que recién llegan y han decidido ofrecer boletos de autobús para que los migrantes puedan viajar a otras ciudades a reencontrarse con familiares o amigos.

Violación de Derechos Humanos

La presidenta de la organización Wola, Carolina Jimenez, publicó un informe en el que la organización, que promueve los Derechos Humanos, la democracia y la justicia en el ámbito social y económico en Latinoamérica y el Caribe constata que se violan los derechos fundamentales de los y las migrantes a lo largo de su recorrido para ingresar a los Estados Unidos.

🚨Hoy junto a @KinoBorder publicamos informe sobre violaciones de #DDHH en frontera #EEUU #México

🧵1/3

-Los abusos contra migrantes son persistentes y sin rendición de cuentas

-Algunos casos graves implican uso excesivo de fuerza,incluso pérdida de vidashttps://t.co/ZBkHrSJceG — Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) August 2, 2023

La migración sigue su ruta

Entre tanto, las caravanas de migrantes siguen recorriendo Centroamérica. De acuerdo a lo datos suministrados por el equipo de monitoreo de Fe y Alegría en Panamá, por la zona de Darién ingresaron 248.901 personas entre enero y julio de 2023. La cifra, oficializada por el gobierno panameño indica, que en los primeros siete meses de 2023 ya cruzaron más personas que en todo 2022.

La aspiración de los ciudadanos es ser protegidos por los Estados y que se garantice el derecho a una migración segura, pero mientras esto ocurre, las instituciones colapsan y no hay respuesta.

En Nueva York, la gente seguirá durmiendo en las calles mientras no se atienda la movilidad humana como un fenómeno estructural y no solo como una consecuencia política de países que no garantizan los servicios básicos de sus ciudadanos.

