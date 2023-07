Una Palabra Oportuna No.2695

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 28 de julio de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Cafecito de la esperanza

Querer siempre aceptar las palabras de Dios

Señor Jesús, estando en oración reflexiono en cómo permanecer alerta ante cualquier cosa que amenace la Palabra que me ha sido dada. Me cuido de no permitir que la maleza y la esterilidad, dominen.

Permito que mi imaginación se detenga en la escena descubriendo el crecimiento, identificando amenazas, acepto la cosecha floreciente que nos muestras como meta y camino. Nunca pierdes la esperanza que has puesto en mí.

Vuelvo a leer este pasaje lentamente como si estuviera mirando al espejo de mi corazón. Me detengo en los distintos momentos de las cuatro reacciones que describes en la parábola. Me pregunto: cómo puedo crecer en libertad para aceptar tus palabras.

También noto lo fructífera que ha sido la palabra en mi vida, donde se hace presente tu poder para traer abundantes frutos, cien, sesenta, treinta. Reconozco con profunda gratitud y pido para que mi corazón esté lleno del buen terreno y así la semilla crezca y dé frutos.

Mientras leo el Evangelio de hoy, quiero disfrutar de tu sabiduría. Rezo para dejar entrar tu bondad y que eche raíz en mi vida, que me conduzca a una cosecha fértil y me lleve por el camino de la verdad y el amor.

Que tu Palabra dadora de vida sea siempre una prioridad para mí. Que cada día dedique un tiempo, como ahora, para escucharla y ponerla en práctica. Te pido labres la tierra de mi corazón, dándole frescura y fertilidad. Tu Palabra hace un camino dentro de nosotros.

La cosecha no está en nuestras estrategias humanas, sino en tu iniciativa salvadora de Dios “rico en misericordia” y en la eficacia del Espíritu Santo, que puede transformar nuestras vidas para que demos sabrosos frutos de caridad y de alegría contagiosa. Pedimos para que, al escucharla pase al corazón, de ahí a las manos, a las buenas obras.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos