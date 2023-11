Una Palabra Oportuna No. 2862

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Viernes 03 de noviembre de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

Recuperar la confianza en Venezuela

Fe y Alegría ha elegido el 3 de noviembre como un día muy especial para trabajar por recuperar la confianza en Venezuela. Confianza que se enraiza en la fe en un Dios que nos ama a todos y quiere que vivamos como hermanos. Fe en Venezuela y en los venezolanos y fe en la educación de calidad para todos y todas. Por eso, hoy ha sido un día para renovar en nuestros programas, el compromiso de trabajar con entusiasmo por una comunicación objetiva y veráz y una educación integral de calidad. No lograremos un futuro próspero y en paz si no recuperamos la confianza en el país, en las instituciones, en las leyes, en los poderes públicos, en la fuerza armada nacional, en los gobernantes, en los líderes de la oposición y en nosotros mismos. De no hacerlo no venceremos esa desesperanza que les ha robado a muchos el coraje y la capacidad de asumir su ciudadanía de un modo responsable. Recuperar la confianza en el país y en sus instituciones, pasa por cumplir la Constitución y exigir estándares éticos altos a los que nos gobiernan o pretenden gobernarnos. Es la hora de la reconciliación y la justicia y no de la retaliación y la venganza. La hora de demostrar con hechos que en verdad amamos a Venezuela y trabajamos por el bienestar de todos. La hora de un verdadero liderazgo de servicio.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.