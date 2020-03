Una semana en cuarentena

Con calles vacías: así lució Venezuela la primera semana de cuarentena social decretada por Nicolás Maduro debido a la emergencia nacional por la llegada del Coronavirus al país. Una emergencia que se extenderá al menos por 30 días.

En las primeras horas se pudo constatar calles prácticamente desoladas, vendedores ambulantes que buscan “el pan de cada día” y personal médico imposibilitado de realizar sus labores por falta de combustible para dirigirse a los hospitales. Desde Maracaibo se siente pánico, angustia, resignación y al mismo tiempo hay gaitas y buen humor; desde Mérida, los buhoneros afirman que no pueden quedarse en casa, pues argumentan que si no mueren por el COVID-19, lo harán por hambre.

Maduro, quien hasta este viernes confirmó que la cifra de infectados por este virus se mantenía en 42, señaló que el país “tiene toda la medicina necesaria” para hacer frente a esta pandemia.

Además, dijo que este fin de semana se realizará una jornada de despistaje masivo del COVID-19 e indicó que todos los casos sospechosos reportados a través de la plataforma “Patria” ya están siendo visitados “casa por casa” por el personal médico de la misión “Barrio Adentro”, cuyos insumos que utilizarán -en parte- llegaron de China.

Enfocarse en los chamos

Delia Martínez, Oficial de Protección de la Unicef en Venezuela, cree que quedarse en casa para prevenir la propagación del COVID-19, es una oportunidad para dedicarle tiempo a los niños y realizar actividades junto a ellos.

“Lo más importante es que podamos estar preparados en familia para procesar el impacto emocional que tiene la situación que se está viviendo en el mundo, y particularmente en Venezuela”, señaló en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.

En esa misma línea, Luis Pernalete recomienda a las madres con niños sin clases: “En primer lugar, mantenga la calma. Ya sabemos que tanta información a veces alarma y no deja pensar en paz (…) La situación es de cuidado, es verdad, pero alterada usted puede convertirse en parte del problema y es capaz que termine regañando sin razón a sus pequeños. Recuerde que ellos no son responsables de este virus que anda suelto. No la pague con ellos”.

El Coronavirus no es un juego: Tómatelo en serio y #QuédateEnCasa.

Este es el resumen del contenido informativo de Radio Fe y Alegría Noticias del 16 al 20 de marzo