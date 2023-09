¿A qué se deben las nuevas protestas de los yukpas? 

Desde la noche del domingo 10 de septiembre, un grupo de indígenas pertenecientes a la comunidad yukpa, ubicada en la cuenca del Tukuko, se movilizó con el propósito de llegar a la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, para exigir a Corpozulia y a la ministra del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal, el pago pendiente por 7.000 piezas artesanales entregadas hace aproximadamente tres meses.

Los líderes de las cuencas yukpas manifestaron a Radio Fe y Alegría Noticias su descontento con respecto al proceso de pago: a pesar de que en algunas ocasiones el Ministerio Para los Pueblos Indígenas realizó transferencias bancarias, su demanda es que el pago se realice en dólares en efectivo.

La periodista Johandry Montiel explicó que el Ministerio para los Pueblos Indígenas aceptó recibir las piezas artesanales, mientras que Corpozulia actuó como intermediario en el conflicto que surgió en junio.

Además, los indígenas han denunciado que los líderes de las cuencas de la Sierra de Perijá, que forman parte del Estado Mayor, no están defendiendo sus necesidades y requerimientos, sino que están priorizando los intereses del ministerio.

Por su parte, el periodista Leonardo Reyes informó la noche del lunes 11 de septiembre a través de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) que la viceministra de los Pueblos Indígenas, Yelitza Varillas, sostuvo una reunión en horas de la noche con un grupo de yukpas en el kilómetro 46 de la vía a Perijá.

“Fueron 5.000 artesanías propuestas, quienes no cumplieron, quienes arremetieron contra una viceministra, que está grabado, exigiendo un número mayor. Seamos sinceros, el Estado contaba con el recurso de 5.000 por cada comunidad, si nosotros hubiéramos cumplido con esa propuesta que dio el Estado, no estaríamos en esta situación. El Estado no los engañó”, se escucha en el video.

La viceministra de los Pueblos Indígenas Yelitza Varillas, sostuvo un encuentro en horas de la noche con un grupo de yukpas en el km 46 vía a Perijá. Me informa una fuente que no dio respuesta tras este encuentro. @LDanieri @eldiario @ReporteYa @Madepalmar @Edwinpri @NavaMariela pic.twitter.com/lIyyfOQrzT — Leonardo Reyes (@leonardojreyest) September 12, 2023

Con información de Johandrys Montiel | Radio Fe y Alegría Noticias

